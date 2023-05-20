G7领袖采纳新倡议 联手打击“经济胁迫”

（广岛综合电）七国集团（G7）采纳合力打击“经济胁迫”的新倡议，誓言挫败任何要把贸易和供应链“武器化”的企图。七国虽不点名任何国家，但显然剑指中国。

在日本广岛出席峰会的G7领袖星期六（5月20日）发表声明说，各国将通过“经济胁迫协调平台”（Coordination Platform on Economic Coercion），针对经济胁迫行为发出预警，并迅速共享信息，各成员国也将定期开会进行相关磋商。

声明说，经济胁迫事件增多令人不安，胁迫者企图利用一些国家的经济脆弱性，也试图破坏G7成员与合作伙伴的对内与对外政策和立场。

G7的声明没有点名哪些国家涉及经济胁迫，但英国政府在解释新倡议时，直指中国利用经济实力胁迫澳大利亚和立陶宛等国，要借此解决彼此之间的政治争端。

英国首相苏纳克发声明说，恶意利用强迫性经济措施来干预涉及他国主权事务的情况日益增多，G7的新平台将处理这样的情况。“我们必须看清楚我们所面对的挑战越来越大。中国正在进行一场经协调和有战略的经济竞赛。“

G7：试图把经济依赖当成武器 将失败并得面对后果

G7声明说：“试图把经济依赖当成武器，迫使G7成员和包括小型经济体在内的合作伙伴遵从和屈服，这样的企图将失败并得面对后果。”

G7尤其关注关键矿产、半导体和电池等重点行业的脆弱性，承诺要加强供应链和解决供应中断问题，同时确保涉及国家安保用途的技术受到“适当控制”。

这七个发达经济体也承诺，在加强供应链方面深化合作，并呼吁对低收入国家提供援助，让它们在提升经济韧性方面发挥更大作用。

针对G7启动应对经济胁迫的联合机制，中国驻英国大使馆星期六发表声明称，G7是在操纵和干预他国内政，中方深表关注。

中方呼吁美国停止通过“霸凌”胁迫盟友，破坏全球供应链稳定，并敦促G7摒弃“冷战思维”。声明说，任何损害中国利益的言行都将受到“坚决果断的反制”。

中国坚决反对G7在广岛发表的联合声明

中国外交部当天也坚决反对G7在广岛发表的联合声明， 并指G7不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、 粗暴干涉中国内政，中方已就此向峰会主办方日本提出严正交涉。

不过，根据西方通讯社取得的G7峰会最终公报副本，G7领袖仍希望与中国维持“建设性和稳定的”关系。他们强调，无意与中国脱钩或“向内转”，经济韧性有赖于“去风险化和多元化”。

“我们的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻碍中国的经济进步和发展……一个按照国际规则行事而成长的中国对全球有利。”

G7领导人在这份预定星期天（21日）发布的公报中也表明，要为国内工人和企业“争取一个公平的竞争环境”，并且将在不过度限制贸易和投资的情况下，保护某些可能被用以威胁国家安全的先进技术。

针对俄乌战事，G7领导承诺会持续支持乌克兰。他们在公报中说，会加强对乌克兰的外交、财政、人道主义和军事支持，让俄罗斯和支持它作战的国家须付出更大的代价。