澳洲立法监管推出“先买后付”服务

（悉尼综合电）澳大利亚政府计划通过新的信贷法，对“先买后付”金融公司进行监管，要业者在提供贷款前对消费者进行背景调查。

澳洲金融服务部部长琼斯星期一（5月22日）说，“先买后付”（buy now, pay later，简称BNPL）看起来像信贷，作用也像信贷，并承担着信贷的风险，因此政府希望在不终止安全、谨慎地使用BNPL的情况下，阻止向无法负担者提供贷款。

BNPL是金融科技的新产物，主打免息、免收费的分期还款便利。有别于信用卡，BNPL不在乎消费者有多少入息，只进行最低限度的信用检查便提供贷款，消费者可在数周至数月内分期付款。

数据显示，澳洲的16家BNPL业者在2021年至2022年里，共有约700万个活跃用户，使交易额激增37%，达160亿澳元（约148亿新元）。此外，在去年约638亿澳元的网络零售额中，约26%澳洲人使用BNPL付款。

BNPL迅速窜起引发过度消费负债问题的担心

不过，澳洲正面临近30年来最高通货膨胀率，BNPL迅速窜起引发人们担心过度消费背后的负债问题。

为了避免BNPL模式持续推高信贷风险，琼斯表明，BNPL业者必须谨守负责任的借贷义务，取得澳洲的信贷许可证，也须符合一系列有关行为与产品最低标准的要求。“BNPL业者将与其他受监管的信贷公司保持一致，并简化监管体系。”

澳洲政府将在今年晚些时候公布立法草案，并在年底前将最终法案提交给国会审议；新信贷法势必会对澳洲的BNPL业者造成影响，但两大业者Zip和Afterpay都对这个监管框架表示肯定。