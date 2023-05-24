中国禁美光产品 美国众院吁报复

（华盛顿综合电）中美晶片战持续升级，中国以国家安全为理由禁止采购美国美光科技的存储晶片后，美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔呼吁拜登政府采取报复行动。

白宫也指中国的禁令“并非基于事实”。中国驳斥说，美国过去也将中国企业和个人列入各种名单并施加限制。

白宫新闻秘书让—皮埃尔星期二（5月23日）在记者会上说，中国的禁令“并非基于事实”，拜登政府对北京最近的行动感到不安，正通过商务部向北京传达观点。

她也说：“这些行动与中国关于开放市场和致力于建立透明监管框架的说法不符。”

加拉格尔同日发表声明，要求对中国展开报复行动，将中国存储晶片制造商长鑫存储科技列入黑名单。此举形同禁止长鑫与美国公司交易。

加拉格尔希望将长鑫列入的黑名单，已经包含许多中国大型科技公司，例如华为和长江存储。

美国应依靠盟友 阻止同行趁机填补中国市场缺口

加拉格尔认为，华盛顿还应该依靠韩国等盟友，以阻止美光的同行趁机填补美光在中国市场的缺口。韩国三星电子和SK海力士（SK Hynix）主导全球存储晶片的供应，这些晶片为大多数电子产品以及伺服器和智能手机提供动力。

中国上星期天（21日）宣布，经审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响国家安全，因此要求中国关键信息基础设施的运营者停止采购。美光是美国最大的内存晶片制造商。

加拉格尔是对华鹰派议员。他称，这是中国经济胁迫的最新例子，旨在恐吓美国政府不要对华实行出口管制，并骚扰遵守这些管制措施的美国公司。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默也称，中国政府针对美光的限制是对美国的经济胁迫。

毛宁：对美光公司在华网安审查依法实施

中国外交部发言人毛宁星期三（24日）在北京召开的例行记者会上说，中方有关部门对美光公司在华销售产品的网络安全审查是依法实施的，决定是基于事实作出的。中国的网络安全审查不针对特定国家和地区，也不排斥任何国家的技术和产品。

毛宁也说，美国以国家安全为借口，在没有任何事实依据的情况下，将1200多个中国企业和个人列入各种清单，实施各种限制，这才是经济胁迫，这才是不可接受的。

另一方面，美国一份公开文件显示，韩国已要求美国重新评估在美国晶片法补贴中，限制韩国半导体业者扩张中国晶片厂的规定。

今年3月，美国商务部提出一些规则，以防止中国和其他它认为值得关注的国家，根据晶片法获得专用于半导体制造和研究的520亿美元（约700亿新元）经费。

韩国要求美国检讨，接受美国资助的生产商，在这些国家不能建设超过现有产能5%的新设施的规定。韩联社指出，韩国希望把中国晶片厂产能扩张的幅度，从目前限制的5%扩大到10%。