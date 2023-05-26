拜登与共和党债限谈判接近达成协议

（华盛顿综合电）据报道，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近达成协议，同意将债务上限调高。

众议院共和党研究委员会主席赫恩星期四（5月25日）告诉路透社，双方可能在星期五（26日）下午达成协议。“我们更接近达成协议了。据我所知，他们目前在商讨一些细节。”

众议院星期四上午进行一项表决后，因阵亡将士纪念日而休会10天，要到6月5日才复会。不过，如果与白宫能达成协议，众议院议员就会被召回，在72小时内对协议进行审议，然后表决。

匿名官员：会调高债务上限两年

若协议果真在星期五达成，众议院就可能在下星期二（30日）进行表决；参议院也会快速跟进，争取在6月1日前将有关法案送到拜登办公桌上，由他签署生效。

美国一匿名官员星期四也向路透社披露，拜登和麦卡锡即将达成协议，而且会调高债务上限两年。据透露，正在磋商的协议包括提高目前31万4000亿美元（约42万5000亿新元）的联邦政府债务上限，并对大多数开支预算设限，唯有军队和退伍军人的开支项目将享有豁免。白宫也考虑减少对高收入者的增税幅度。拜登此前主张对收入超过40万美元者增税。

拜登和麦卡锡就支出谈判 从逾1万亿美元缩至700亿美元

另有熟悉谈判情况的消息人士称，协议涉及的政府支出总金额远远超过1万亿美元，而双方的分歧所涉及的部分已缩小到700亿美元。 他们也透露，最终协议将只列明政府可在住房和教育等可自由支配项目上的具体支出总额，而不会细分类别。

美国财政部一再警告，债务违约可能6月1日就出现，时间因此非常紧迫。拜登和麦卡锡的团队连日来昼夜持续谈判。他们在星期四举行视讯会议后，拜登告诉记者，双方对于应削减哪些开支仍有分歧。他再次强调：“不应让所有负担落在中产阶级和工薪阶层身上。”

麦卡锡则对媒体说，双方还未能达成协议。“我们都知道这不容易。”

要避债务违约 美国会所剩时间不多

目前还不清楚具体还有多少时间可让国会采取行动来避开债务违约。根据美国财政部，截至星期三（24日），政府的现金余额降至495亿美元，是2021年以来的最低水平。

道明证券公司利率策略师戈德伯格接受彭博社访问时说：“这说明了我们现在离悬崖有多近。尽管国会有些人对财政部的算法提出质疑，但我认为财政部的现金余额已经说明了一切……坦白说，现在的时间是借来的。”

政府如果无力支付各种账单，除了国家经济会受到冲击，国家安全也可能受影响。美国参谋长联席会议主席米利警告，发生政府债务违约将对美军的预备能力、士气等带来负面影响。“我们在各个训练中心的大规模军演都可能慢下来，甚至在很多很多方面停摆。”

然而，任何协议都必须在共和党控制的众议院以及民主党控制的参议院通过才能推进，这使情况非常棘手。