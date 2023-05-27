四志愿者将在模拟火星实验栖地住一年

（华盛顿法新电）美国国家航空航天局打造的模拟火星栖息设施，2023年6月将迎来四名志愿者入住一年，以便了解人类在长期与世隔绝的火星环境中的生活情况，为将来航天员探索火星做准备。

这个名为“阿尔法火星山丘”（Mars Dune Alpha）的火星仿真设施建在得克萨斯州休斯敦，面积160平方米。由3D打印而成的栖息设施，有睡房、健身房、休闲区和可种植蔬菜的垂直农场等。

图为栖息地的休闲区。（法新社）

这项实验将模拟生活在火星的情况，例如志愿者可能面对设备故障或缺水的情况，美国国家航空航天局（NASA）提醒志愿者，在实验期间可能会出现一些“意外”。他们与外界的沟通也会面临延迟的情况，因为从地球传递信息到火星需要长达20分钟，来回的延迟共40分钟。

52岁的加拿大生物学家哈斯顿（Kelly Haston）是这次实验的领队，其他成员为一名工程师、医生和护士。四名志愿者在入住实验栖地前将接受一个月训练。

哈斯顿说，她很期待这次的挑战，但最担心的是如何处理与家人分离这么久的问题。“对我而言，这有时仍显得有点不真实。”

在实验期间，她只能通过电邮与家人保持定期联系，偶尔通过视频联系，但也不会是现场连线。她还说，将会想念户外以及看到山和海的日子。

不过，她希望通过以往的经验来进行自我调适，例如她曾到非洲进行一项研究考察，长达几个月时间与另四个人睡在车上或帐篷里，并且没有稳定手机信号。她说，与世隔绝的感觉“是我非常熟悉的事情”。

入住栖息地后，志愿者也将穿上宇航服进行“太空漫步”，这是哈斯顿最期待的事情之一。