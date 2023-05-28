耶伦：美债最早违约期限推迟至6月5日

（华盛顿综合电）美国出现政府债务违约的期限日益逼近，而两党为调高举债上限的谈判又迟迟没有结果。就在形势日益紧绷之际，财政部长耶伦把最早可能出现债务违约的时间点推迟到6月5日，为债限谈判争得多一点时间。

美国财政部此前一再警告，如果再不调高举债上限，联邦政府最早可能在6月1日面对债务违约。不过，耶伦星期五（5月26日）说，国会再不行动的话，联邦政府可能从6月5日开始无法偿付所有账单。新预估日期比之前的晚几天，但更肯定。

耶伦在写给国会的信中说，除非国会同意提高31.4万亿美元（约42.4万亿新元）的债务上限，否则将引发灾难性债务违约。“根据最新的数据，我们现在估计，如果国会到6月5日还不提高或搁置债务上限，财政部将没有足够的资源履行政府义务。”

这个预期时间点挪后，为总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡的团队争取到更多的谈判时间。

麦卡锡：国会6月5日可完成工作

耶伦发信后，拜登表示有信心谈判会在星期五午夜前取得突破，可是实际情况是到了隔天都还未能达成协议。麦卡锡星期六说，协议还未达成，债务违约的预期时间推迟不影响谈判，但国会应该可以在6月5日前完成工作。

双方初步同意提高债务上限，让政府可举借足以应付直到明年11月总统选举为止的国家所需款额。不过，共和党坚持要民主党政府削减各方面的开支，以控制不断膨胀的赤字。双方主要就是在开支的增减问题上拉锯。强硬派共和党人已经放话，如果政府无法有效缩减开支，他们一定不让债限协议通过。

白宫和国会达成的任何协议在总统签署成法之前，都必须得到国会两院的批准，这至少需要一周的时间。然而，在国会审议期间，任何议员都有权提出异议，因此又可能拖上数日。

国际信评机构穆迪预测，如果美国出现债务违约，国内生产总值（GDP）将下降4%，超过700万工人将失业。即使只是短暂的违约，也会导致200万个工作岗位流失。

道明证券的策略师认为，即使美国最终能避开债务违约的最糟情况，国际信评机构惠誉（Fitch）还是可能把对美国的AAA信用评级下调至AA+，使美国举债成本大增。