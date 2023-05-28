拜登和麦卡锡达成债限初步协议 国会表决是下一挑战

（华盛顿综合电）美国总统拜登和众议院议长麦卡锡星期六（5月27日）就避免政府债务违约达成初步协议，有可能结束长达数月的政治僵局。两人还必须说服两党议员接受这项妥协方案，争取在6月5日政府资金预计耗尽前，让国会通过有关立法。

民主党籍的拜登星期六晚在推特发文宣布，当天早些时候，他和共和党的麦卡锡就预算问题在原则上达成协议。他说：“这是向前迈出的重要一步……这项协议代表双方的妥协，这意味着不是每个人都能得到他们想要的东西。”

拜登称，这一协议对美国人民是好消息，将防止美国出现灾难性的债务违约。他说：“在接下来的一天里，我们的谈判团队将敲定法案文本，把协议提交给美国众议院和参议院。我强烈敦促两院立即通过这项协议。”

拜登星期六和麦卡锡通话90分钟后做出这项宣布。麦卡锡说，法案文本星期天（28日）敲定后，他会再次与拜登会谈，并安排众议院在星期三（31日）表决。

根据协议，联邦政府可暂时取消债务上限至2025年1月，即下一次大选后。协议也限制2024年和2025年的预算支出、收回未使用的冠病疫情补助资金、加快一些能源项目的许可程序，并收紧申领食品补助者必须满足的工作条件。

据彭博社引述消息人士的话报道，双方同意把2024年的非国防支出大致维持在现有水平，2025年只能提高1%。所谓的可自由支配支出，即拨给联邦机构和项目的预算也将受到限制，但医疗保险和社会保障等强制项目不受影响。明年国防支出会增加3.3%，低于通货膨胀率。

今年1月，美国债务规模达到31.4万亿美元的法定上限，促使财政部采取特别措施来避免债务违约。财长耶伦星期五（26日）警告，若国会到6月5日还不提高或暂时取消债务上限，财政部将没有足够资源履行政府义务。

美国众议院目前由共和党控制，参议院由民主党控制，这意味着法案需要跨党派支持才能在两院通过，送交拜登签署生效。共和党首席谈判代表、众议员麦克亨利（Patrick McHenry）承认，要在6月5日前通过法案是“严峻挑战”。

共和党议员主张削减支出，以减缓美国债务上升速度。民主党人则希望通过对富人和企业增税来减少债务，同时增加对免费社区大学等项目的支出。

极端保守派共和党议员反对协议

由于开支削减规模不如预期，一些极端保守派共和党议员已表明反对拜登和麦卡锡达成的协议。南卡罗来纳州众议员毕晓普（Dan Bishop）说：“拿着牌的一方在彻底投降。”犹他州众议员诺曼称，这是一项“疯狂”的协议。

不过，也有右翼共和党人持开放态度。众议员戴维森称，共和党此次取得一些胜利，但他要看过法案文本后，才会决定如何投票。

这项协议也可能面临民主党人的反对。民主党进步派议员此前已警告，任何对社会福利支出的削减都是不可接受的。

众议院自由党团一名高级成员说，他们正在评估议员反应，目前还无法预测表决结果。