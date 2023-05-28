乌克兰遭俄最大规模空袭 两死三伤 订户 范晓琪更新 / 更新 / 2023年5月28日 11:11 PM发布 / 发布 / 2023年5月28日 11:10 PM 俄罗斯星期六（5月27日）晚彻夜对基辅发动大规模无人机空袭，市内不少建筑被坠落的无人机击中起火。图为救援人员在基辅一处遇袭的工业大楼灭火及善后。（法新社） 乌克兰说，俄军的无人机大部分都被乌军击落。图为星期天（5月28日）凌晨，一架无人机在基辅上空被乌军防空系统击中后爆炸。（法新社）字体大小:小中大乌克兰首都基辅在星期天（5月28日）的建都纪念日前夕，遭俄罗斯无人机连夜空袭，乌方称这是开战以来，俄军向基辅发动的最大规模无人机袭击，造成两人死亡，三人受伤。乌军星期天在即时通讯应用Telegram上发文说，在星期六晚持续至隔天的袭击中，俄军出动了54架无人机袭击基辅，是俄乌战争爆发至今数量最多的一次。俄军无人机以基辅的军事及关键基础设施为袭击目标，52架被乌军击落。乌总统泽连斯基赞扬打下俄无人机的空军是“英雄”。他说：“每次击落敌方无人机和导弹，都是在挽救生命……你们是英雄！”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 俄乌战争 无人机 基辅 F-16战机 导弹 擅自开舱门男子被捕 韩亚停售部分紧急座位 土耳其总统决选 民调显示埃尔多安领先