乌克兰遭俄最大规模空袭 两死三伤

乌克兰首都基辅在星期天（5月28日）的建都纪念日前夕，遭俄罗斯无人机连夜空袭，乌方称这是开战以来，俄军向基辅发动的最大规模无人机袭击，造成两人死亡，三人受伤。

乌军星期天在即时通讯应用Telegram上发文说，在星期六晚持续至隔天的袭击中，俄军出动了54架无人机袭击基辅，是俄乌战争爆发至今数量最多的一次。俄军无人机以基辅的军事及关键基础设施为袭击目标，52架被乌军击落。

乌总统泽连斯基赞扬打下俄无人机的空军是“英雄”。他说：“每次击落敌方无人机和导弹，都是在挽救生命……你们是英雄！”