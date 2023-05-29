拜登麦卡锡就债务上限达成最终协议

（华盛顿综合电）美国总统拜登和众议院议长麦卡锡星期天（5月28日）就避免政府债务违约敲定最终协议，同意暂时取消债务上限至2025年1月，而下来两个财政年的开支将受限。尽管这项协议引起一些共和党强硬派和民主党进步派的不满，但拜登和麦卡锡都有信心协议可获国会通过。

拜登星期天与麦卡锡通话90分钟后宣布，两人此前一天达成的初步预算协议已经敲定。他说：“这消除了灾难性债务违约的威胁，保护了我们得来不易的历史性经济复苏。”

这份协议须在6月5日政府资金耗尽前获得国会通过，以避免美国出现首次债务违约。拜登强烈敦促国会两院通过协议，并指麦卡锡应该能够取得通过议案所需的票数。

麦卡锡星期天说，这是多数共和党人都会支持的法案。众议院民主党领袖杰弗里斯也预计，民主党人将支持这项协议。

参议院共和党领袖麦康奈尔欢迎这项协议，并敦促参议院迅速通过协议。众议院预计星期三（31日）就协议进行表决，过后协议将送交参议院。

由强硬派共和党人组成的众议院自由党团称，他们将阻止协议通过，但麦卡锡表示不担心。他承认，协议可能会面临一些共和党人的阻力，但“超过95%”的众议院共和党人都为这份协议兴奋不已。

共和党和民主党分别以微弱优势控制众议院和参议院，这意味着若其中一党或两党的强硬派反对，协议必须获得两边温和派的支持才能通过。

根据协议，美国将暂停31.4万亿美元（约42.4万亿新元）的债务上限至2025年1月1日，同时限制2024年和2025年的预算支出，但缩减幅度没有共和党要求的那么大。政府也将收回未使用的冠病疫情补助资金、加快一些能源项目的审批程序，以及提高对部分申领食品补助者的工作要求。2024财年非国防预算支出基本不变，2025财年增加1%。

民主党进步派议员此前称，若协议对任何政府食品援助和医疗项目制定额外条件，他们不会投支持票。但白宫官员说，拜登政府预计，协议不会降低医疗保险覆盖率或导致贫困率上升。

彭博社：限制政府支出或加剧美经济下行风险

彭博社分析指出，这项协议虽能避免债务违约引发金融崩溃的最糟糕局面，但限制政府支出可能加剧美国经济下行风险。目前，数十年来最高的利率与借贷渠道减少，已使美国经济承受巨大压力。

在住宅建设低迷等不利环境下，美国联邦政府支出在过去几个季度支撑了经济增长，而债务上限协议可能会抑制这个势头。彭博调查显示，在协议达成的两周前，经济师预测美国明年经济衰退的概率为65%。

对美国联邦储备局的政策制定者来说，政府支出受限是他们在更新经济预测和基准利率时要考虑的新因素。毕马威会计师事务所首席经济师斯旺克说：“在货币政策收紧且可能进一步紧缩之际，这将使财政政策受到更多限制。这两种政策都在反向运行，并相互放大。”

不过，摩根大通首席美国经济师费罗利认为，美国经济仍可避免陷入衰退。

星期一亚洲早盘股市的美股期货上涨，欧洲股市也小幅走高。柯尔凯思（KCM Trade）首席市场分析师沃特勒指出：“这种热情能持续多久，取决于下一步是否顺利。让众议院和参议院批准一项协议说易行难，因此交易员将关注华盛顿本周的发展，看看协议要经过多少努力和修改才能签署。”