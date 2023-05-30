美国防部：中国拒绝两国防长会晤提议

（华盛顿综合电）美国国防部说，中国已经拒绝美方希望两国国防部长本星期在新加坡香格里拉对话上会面的提议，这表明中方不愿开展军事对话。

美国本月早前提议，让防长奥斯汀和中国防长李尚福在香格里拉对话期间会晤。对于中国拒绝这样的安排，彭博社分析说，这显然是白宫争取与中国政府要员恢复联系的一次挫折。

五角大楼发言人莱德星期一（5月29日）发声明说，中方连夜通知美方不接受这个邀请，但美国仍会继续设法同中方对话。“中国不愿参与有意义的军对军讨论，不会削弱美国对于寻求与人民解放军打开沟通渠道的承诺。”

美国一名高级国防官员告诉法新社，中国拒绝邀请只是连串推诿的又一次而已。自2021年以来，五角大楼已经10多次要求让两国重要领导人接触，多次要求进行长期对话，以及近10次要求进行工作层级的接触，可是中国不是拒绝就是不回应。

中国外交部发言人毛宁星期二（30日）在例行记者会上受询时说，当前中美两军对话面临困难的原因是什么，美方是清楚的。“美方应当切实尊重中国的主权、安全和利益关切，立即纠正错误做法，展现诚意，为中美两军对话沟通创造必要的氛围和条件。”

中方要求美国取消2018年颁布的对李尚福的制裁措施。中方表明，如果制裁不撤销，李尚福与奥斯汀的地位是不对等的。美方则说，对李尚福的制裁“并不妨碍奥斯汀在执行公务时与他会晤”。

奥斯汀将出席这次的香格里拉对话，去年6月他在新加坡出席这个国际会议期间会见了时任中国防长魏凤和，两人去年较迟时候又在柬埔寨会面。

中国国防部新闻发言人谭克非星期一在例行记者会上说，国务委员兼防长李尚福5月31日至6月4日将应邀出席第20届香格里拉对话会并访问新加坡。李尚福将针对“中国的新安全倡议”议题在会上发言。访新期间，他将与新加坡政府和防务部门官员举行会谈。

学者：中国避开奥斯汀不是好兆头

今年来，中美之间紧张关系因为台海局势和气球事件等问题进一步加剧。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员斯托里（Ian Storey）认为，中国决定避开奥斯汀并不是个好兆头。“在中美关系紧张升级之际，李尚福不会见奥斯汀可能使区域紧张局势进一步升温。”

法新社报道，奥斯汀等美国官员一直在争取加强美国在亚洲的联盟和伙伴关系，以抗衡北京在本区域日益强硬的举动，但也有初步迹象显示，中美双方正在努力设法降温。

中美高官近期互动频密就引起了注意。本月上旬，美国国家安全顾问沙利文与中共中央政治局委员、中国中央外事工作委员会办公室主任王毅在维也纳举行会谈。

接着在5月25日，美国商务部长雷蒙多与中国商务部部长王文涛在华盛顿会谈。王文涛是两年多来访美的最高级别中国官员。隔天，美国贸易代表戴琪和王文涛在底特律出席亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间也会面。因此，在新加坡的香格里拉对话期间，中美双方会有怎样的互动仍是各方关注焦点。