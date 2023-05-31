朝军事侦察卫星发射失败 专家：技术不完整操之过急

朝鲜隔了七年再次发射卫星，但以失败告终。专家猜测，平壤为了庆祝7月27日朝鲜战争胜利70周年，希望借“卫星发射成功”，提前营造庆典氛围，但操之过急，技术还不够完整，最终失败。

此次失败让朝鲜领导人金正恩人尴尬和丢脸，平壤立即宣布短期内会进行第二次发射。

韩军星期三（5月31日）表示，当天上午6时29分左右，朝鲜从平安北道东仓里一带向南发射一物体，6时35分前后在黄海上空消失。该物件过后落入韩国全罗北道以西海域，距离全罗北道小岛于青岛约200多公里，落点在韩国与中国领海之间。

监测到朝鲜发射物体后，韩国紧急召开国家安全会议。国家安全会议常任委员强调，这次发射无论是否成功都严重违反联合国安理会决议，是威胁朝鲜半岛与国际社会和平安全的挑衅行为。

日本通过驻北京外交渠道 向朝鲜提出抗议

美国、日本及联合国也同声谴责。日本认为那可能是弹道导弹，这违反了安理会相关决议。日本内阁秘书长松野博一说，已通过驻北京的外交渠道向朝鲜提出抗议。他警告，朝鲜可能采取进一步的挑衅举动，并指出日本将与美国和韩国紧密协同应对。

发射失败两个半小时后，朝中社报道，清晨6时27分在平安北道铁山郡，朝鲜宇宙开发局以新型运载火箭千里马1号运送一枚军事侦察卫星升空，第一节运作正常后脱离，第二节的发动机启动异常，火箭失去动力而坠入海中。当局将在具体调查并了解其中缺陷后寻求修复对策，并将在经过分项试验后早日进行第二次发射。

韩国SBS电视新闻分析，朝鲜几天前对外公布卫星发射计划，现在周边国家都知道发射失败，平壤只好迅速承认事实。值得注意的是，朝中社是对外媒体，朝鲜居民看到的《劳动新闻》和朝鲜中央电视台并未报道此事。

韩军已打捞并回收部分残骸 以确认朝鲜掌握技术水平

在朝鲜火箭发射一个半小时后，韩军在西部海域打捞到部分残骸。韩军表示，已回收推测为连结第一节及第二节火箭的圆筒形物体，正持续在海中打捞其余部分，以确认整体火箭性能、是否使用外国制零件，及朝鲜掌握技术水平等。

据了解，此次朝鲜火箭发射失败情况与2012年4月13日远程火箭银河3号失败相似。当时是朝鲜国父金日成诞辰100周年前夕，也是金正恩刚上任的时候，专家那时猜测，朝鲜未掌握好技术，急于取得内部团结，才急着发射火箭。在那之后，朝鲜重新整顿，八个月后再次发射火箭，成功把光明星3号2期卫星送入轨道，但是否正常运转尚未得到确认。

朝鲜星期三发射运送卫星的火箭，首尔错误的发出紧急疏散警报，除了造成恐慌和网路大当机外，也引发民众担忧政府无法处理真正的危机。

一名姜姓上班族（40岁）说：“准备上班时收到疏散警报，以为发生战争，不知该怎么办？警报没有说明发生什么事情，也没有解释应往哪里撤散？今早被警报吓死了。”

韩国最大入口网站Naver因警报引发的流量过大而瘫痪约五分钟。在约20分钟的混乱后，政府才收回警报。