学者：俄乌战争或促使亚太区加速扩军

俄乌战争可能加速亚太地区增加军事开支和更坚定发展军力的趋势，而中国不断增长的实力和外向型战略持续制造“战略气候”，是现有国际秩序面对的主要长期挑战，尤其是在亚太地区。

英国国际战略研究所的学者指出，虽然俄乌战争与中国可能使用武力这两者的性质不同，但俄乌战争提醒人们，大国无端侵略的风险确实存在，这加深了人们对亚太区也可能出现类似情况的担忧。不过目前没有证据表明，俄乌战争改变了中国对于可能武力统一台湾的时间表或方式的想法。

英国国际战略研究所星期五（6月2日）在第20届香格里拉对话期间发布《2023年亚太地区安全评估》报告。报告提到，美国军方领导人指称中国可能在未来几年内对台湾动武，但美方的说法似乎不是基于确切的情报，而是基于他们对中国何时会拥有这么做的军事能力的评估。

报告也说，日本越来越重视来自中国的战略挑战，并将台湾安全与日本的自身安全紧扣在一起。这意味着区域大国可能加快军费开支和军力现代化进程；在这同时，西方国家也在重新检讨它们在亚太区应对中国的方式。

新西兰防长：印太区战略及核武竞争加剧 或有巨大误判风险

新西兰国防部长利特尔在香会一场讨论核武与区域安全的座谈会上指出，印太区地缘战略竞争加剧，可能带来巨大的误判风险，尤其当这些竞争包括了核武器。

他说，越来越多人开始谈论使用核武的可能，而一些印太国家如朝鲜增加了核储备，加剧了人们对核武库存实际规模缺乏透明度的担忧。

北约负责国防政策与规划的助理秘书长拉普斯利同意，要维护全球的战略平衡与稳定，核武或核政策必须保持透明、稳定及可预测。

他以中国为例，指称北京虽然承诺遵守《不扩散核武器条约》，但它的核武库其实不透明，且规模扩张速度惊人。他引用美国国防部的数据说：“到了2035年，中国的核弹头可能倍增到1500枚，这会打破全球战略平衡……中国、朝鲜和伊朗等国的核武发展不仅引起区域关注，也令区域以外的国家高度关注，因为这会给全球带来重大威胁及风险。”

美国情报总监：正评估ChatGPT等生成式AI所带来挑战

在香会另一场以“网络和技术竞争的安全影响”为题的座谈会上，美国国家情报总监海恩斯探讨了有关人工智能（AI）迅速发展可能带来的挑战。

她说，美国目前还在评估有关ChatGPT等生成式AI可能带来的挑战，包括要了解这些科技对整体社会的影响，以及对劳动力的潜在冲击。美国当局也很关注假信息、深伪（deepfakes）技术等可能对国家安全构成威胁。

海恩斯认为，在应对AI等科技带来的安全问题方面，美国和中国应保持沟通。至于如何推动中美在这方面的合作，她说：“美国应和中国及其他国家对话，以了解问题在哪里，以及要如何应对。”