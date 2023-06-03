印度世纪铁路惨祸 火车脱轨相撞死伤人数过千　

（新德里综合电）印度发生20多年来最严重的火车脱轨相撞事故，导致至少288人死亡，近900人受伤。

惨祸发生在印度东部的奥迪沙邦（Odisha）。当地有官员说，星期五（6月2日）晚上7时左右（新加坡当晚9时30分），一列从加尔各答（Kolkata）开往金奈（Chennai）的客运列车在奥迪沙邦巴拉索尔地区的火车站附近脱轨，10多节车厢散落四处，一些车厢还落在反向轨道上。

跟着，一列由班加罗尔（Bengaluru）开往加尔各答的客运列车从反向轨道驶来，撞上铁轨上脱轨的车厢，结果它的几节车厢也脱轨。

由于情况混乱，到截稿为止，两列火车究竟是哪一列先脱轨并与另一列相撞，仍是众说纷纭，甚至还有一个说法是涉及第三列火车。确切情况当局也未能确定，印度铁路部的调查还在进行。

可以肯定的是，这起事故导致灾难性后果，人命伤亡非常严重。据印度媒体，这是印度本世纪来最严重的火车事故。

幸存者：十几个人压在身上 能活着出来很幸运

逃过死劫的乘客纷纷向媒体描述恐怖经历和现场所见。

一名幸存者告诉路透社，列车出轨的猛烈撞击把他从梦中震醒，当时已有大约10到15个人压在他身上。“能够从人堆里活着出来是非常幸运的了。”

一名男子说：“有些一家大小全死了，铁道上到处是断了手脚的尸体，血流满地……”

另一人也说：“我爬出火车，看到周围都是散落的断肢，这里一只脚，那里一只手。”

当地官员说，死伤数字可能还会上升。当局出动200多辆救护车和调派超过百名医生到现场，军方也派出人手到场协助搜救和疏散生还者。

由于印度火车的购票系统不采用实名制，当局因此无法确定两列出事客运列车上共有多少乘客。

这起事故也影响了当地的火车服务，至少有51列火车改道、取消或停运。

印度的铁路设施由于陈旧且年久失修，列车出轨和相撞事故频发。最严重的一次发生在1981年，当时比哈尔邦一列严重超载的客运列车脱离轨道后坠入河中，造成近800人死亡。奥迪沙邦去年11月也发生了一起货运列车脱轨事故，造成三人死亡，多人受伤。

这起惨祸发生后，印度总统穆尔穆和总理莫迪都对遇难者表示哀悼。奥迪沙邦首席部长则宣布星期六为全国哀悼日。

印度铁道部长维什瑙星期五晚上连夜赶至现场，宣布会为每名遇难者提供100万卢比（约1万6206新元）的赔偿，轻重伤者也可获得5万至20万卢比。