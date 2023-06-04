印度火车相撞事故 调查：信号灯失灵所致 订户发布 / 发布 / 2023年6月4日 8:37 PM 印度火车相撞事故现场一片狼藉，当局出动多辆挖掘机清理四处散落的脱轨车厢及碎片。（路透社） 印度官员星期天（6月4日）在被充作临时太平间的商业楼内向家属展示遇难者的照片，协助确认死者身份。（法新社）字体大小:小中大铁路公司初步调查显示，印度本世纪最严重的火车脱轨相撞事故是信号灯失灵所致。这起意外酿成至少288人死亡，近千人受伤。印度东南铁路公司公关主任阿南德星期六（6月3日）指出，从加尔各答（Kolkata）开往金奈（Chennai）的一列满载搭客的科罗曼德快车（Coromandel Express）原本应在主线上行驶，但信号灯却指示它驶入环线，而环线铁轨上当时已停着一列货运火车，客运列车因此撞上那列货运火车。强大的撞击导致客运列车多节车厢出轨翻倒，掉在两侧轨道上，造成另一列从班加罗尔开往西孟加拉豪拉（Howrah）的客运豪拉特快车（Howrah Superfast Express）也脱轨。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 印度 火车脱轨 铁路 香会小观察：中国与会代表霸位被揶揄 重新思考亚太区安全