研究：预测病人死亡风险 AI比医生更胜一筹

（华盛顿法新电）人工智能（AI）用途多，美国研发的一款AI工具就能够看懂医生的笔记，并准确地预测病患死亡和再入院的风险，以及其他影响治疗结果的重要信息。

这款由纽约大学格罗斯曼医学院开发的“AI医生”称为NYUTron，目前正在纽约各地的大学附属医院使用。研究团队希望，它能在未来成为标准医疗护理服务的一环。

根据星期三（6月7日）刊登在《自然》期刊上的研究报告，NYUTron成功识别了95%在出院前就病逝的病人，以及80%在30天内再入院的病人，表现优于多数医生与现今所使用的非AI电脑模型。

它也准确地推断了79%病人的住院天数、87%病人被拒保的病例，以及89%除了原发疾病还伴随其他健康问题的病例。

参与研究最资深医生 比AI厉害

不过，NYUTron并没有打败所有的人类医生。研究报告主笔厄尔曼（Eric Oermann）指出，参与研究的一名最资深医生拥有“超人表现”，比AI还要厉害。

研究团队面对的一大挑战，是让NYUTron学会解读医生的自然书写语言，包括他们选择使用的缩写。研究人员用了2011年1月至2020年5月在纽约大学朗格尼医院接受治疗的38万7000名病患的数百万份临床笔记，来训练这个AI工具，并在真实环境中，进行了测试。

厄尔曼认为，AI工具永远无法取代医患关系，但能够“在护理点无缝地为医生提供更多信息，以便他们做出更明智的决定”。