哥伦比亚坠机 四童失踪40天奇迹获救

（波哥大综合电）哥伦比亚一架小型飞机上月坠毁在亚马逊雨林，机上四名儿童失踪40天后奇迹般获救。

哥伦比亚武装部队说，这四个原住民孩童星期五（6月9日）在南部卡克塔省被寻获，年龄为13岁、九岁、四岁和一岁。其中一岁的婴儿如何在丛林绝境中活下来，让不少人大感讶异，直呼为奇迹。

军方提供的照片显示，获救的是三个女孩和一个男孩，在接受救援人员治疗与照顾时，显得十分虚弱。根据媒体报道的名字，最大的是个男孩。

这四兄妹乘坐的飞机5月1日从亚马逊省阿拉拉瓜拉飞往瓜维亚雷省，途中因引擎故障而发出求救信号，之后在森林坠落。当时机上载着七人，出事后搜救队在飞机残骸中发现了飞机师、孩童的母亲和一名亲人的尸首，四个孩子下落不明。

当局派遣上百名军人展开搜救行动。图为5月23日，哥伦比亚士兵在出事的森林寻找失踪儿童的下落。（法新社）

为了寻找他们，当局启动了名为“希望行动”的搜救任务，动员了空军的飞机和直升机，陆军的160名士兵，以及70名非常熟悉当地山林的原住民。

出事地区危机四伏，除了美洲虎、蛇类等猛兽，还有武装毒品走私团伙出没。不过，搜寻队一路发现的线索，包括脚印、尿布和吃剩被丢弃的水果等，让他们相信搜索路线是对的。

空军撒下万张传单 投粮食和瓶装水

由于担心孩子们在森林中继续游荡，使搜救难度加大，空军曾往森林中投撒一万张传单，用西班牙语和孩子们的原住民语言，告诉他们不要乱跑，单上还写了一些生存技巧。军队也往林中投下粮食包和瓶装水。

军方特别行动联合指挥部指挥官桑切斯将军说：“我们尽一切所能，使不可能变成可能。利用卫星、飞机发出信息、投掷食物、传单以及希望。”

原住民儿童会学森林生存技能

孩子们的爷爷瓦伦西亚告诉法新社，原住民的儿童会学习狩猎、捕鱼和采集，对丛林环境也相当熟悉。得知孙儿们获救时，他心急如焚地道：“我希望有飞机或直升机，尽快把我送到他们身边。”

哥伦比亚总统佩特罗对媒体说：“今天我们度过了神奇的一天……他们在原住民家庭学到的，以及学会如何在森林中生存，拯救了他们。”

他透露，孩子们获救时都在一起 。“他们孤立无援，靠自己做到了。这是一个会载入史册的绝地求生例子。”

佩特罗曾在5月17日在推特上宣称这些孩子已寻获，但隔天收回声明，称他收到了假消息。

这些奇迹小孩星期六（10日）乘坐飞机抵达首都波哥大，被送往一家军事医院接受进一步检查。