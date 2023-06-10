少年店内乱舔酱油瓶恶搞 日本寿司郎索赔64万元

（东京综合电）日本寿司连锁店“寿司郎”起诉一名在店内恶搞乱舔酱油瓶和水杯的少年，向他索赔6700万日元（约64万6000新元）。

这名17岁少年今年1月在寿司郎的岐阜县分店，趁无人注意时舔酱油瓶和水杯然后放回公用区，还以沾了口水的手指触碰旋转带上的寿司。少年将恶作剧的视频上载互联网后，引起公愤，寿司郎的母公司立刻报警。

寿司郎称，恶作剧曝光后，客人锐减，母公司股价暴跌，公司蒙受的损失高达160亿日元。

寿司郎之后，接连有日本寿司店遭遇类似恶作剧。日本媒体将此形容为“寿司恐怖袭击”。

为防止类似事件再发生，寿司郎事后在一些门店加设亚克力板，隔开座位和食物输送带，并直接为客人端上新鲜调料和餐具。

少年代表律师：没证据显示顾客锐减与恶作剧有关

据日本放送协会（NHK）报道，涉事少年的律师上个月向法庭要求撤销有关诉讼。

律师指少年承认错误，也对自己的所作所为感到后悔。但律师认为，没有证据显示，少年的恶作剧与寿司店顾客减少有关。律师还说，寿司店顾客减少有可能是餐饮行业竞争激烈所致。

寿司郎告诉美国有线电视新闻网（CNN），案件还在法律程序中，因此不便透露案件详情。但它补充说，这起诉讼表明，公司认真对待可能破坏公司与客户互信的行为，并将采取严厉的刑事和民事行动。