国际特稿：中国加一战略加速 印度乘风而起 订户 范晓琪更新 / 更新 / 2023年6月11日 7:22 AM发布 / 发布 / 2023年6月11日 5:00 AM 今年4月18日，苹果公司在印度孟买开设第一家实体零售店，凸显这家美国科技巨擘越来越关注印度市场，将它当作主要销售市场和中国的替代生产中心。（法新社） 越南已取代中国成为阿迪达斯、耐克等运动品牌的鞋类最大生产地。图为河内一家专门生产出口鞋的工厂；这些工厂为当地制造许多就业机会。（路透社）字体大小:小中大全球跨国企业10多年前就主张“中国加一”战略，以减少对中国的依赖，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。然而，中国过去的生产成本较低，加上拥有庞大且完整的产业链、劳动力资源充沛等优势，中国的“世界工厂”地位难以撼动。不过，近年来中美贸易战及科技战加剧、中国的冠病防疫“清零”政策对全球供应链带来巨大压力、地缘政治风险升高等，促使许多跨国公司加大推行“中国加一”的力度。如今国际供应链开始洗牌。获得多家知名企业青睐的印度，成为中国替代选择的苗头越来越明显。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 全球供应链 印度 亚细安 中国 制造业 少年店内乱舔酱油瓶恶搞 日本寿司郎索赔64万元 中印相互驱逐记者 两国或失重要沟通渠道