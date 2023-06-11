国际特稿：中国加一战略加速 印度乘风而起

全球跨国企业10多年前就主张“中国加一”战略，以减少对中国的依赖，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。然而，中国过去的生产成本较低，加上拥有庞大且完整的产业链、劳动力资源充沛等优势，中国的“世界工厂”地位难以撼动。



不过，近年来中美贸易战及科技战加剧、中国的冠病防疫“清零”政策对全球供应链带来巨大压力、地缘政治风险升高等，促使许多跨国公司加大推行“中国加一”的力度。



如今国际供应链开始洗牌。获得多家知名企业青睐的印度，成为中国替代选择的苗头越来越明显。