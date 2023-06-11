遇空难失踪40天获救 13岁少女靠求生本能带弟妹脱险

（波哥大综合电）哥伦比亚小型飞机失事，四名原住民儿童失踪40天后奇迹般获救，目前已脱离危险。几个孩子中，年龄最大的女孩凭借对丛林的了解，带领三个弟妹活了下来。

四个孩子正在哥伦比亚波哥大一家军事医院接受治疗和观察。哥伦比亚国防部长贝拉斯克斯说，孩子们已经脱离危险，健康状况“可以接受”，但仍在康复中，还不能吃固体食物。

他们当中年纪最大的是13岁的姐姐莱斯利，其次是九岁的妹妹，还有最小的两个弟妹，分别为五岁和一岁，两人刚刚在丛林中过了生日。

贝拉斯克斯赞赏莱斯利的勇敢，强调她是凭借自己的丛林求生本领，领导并照顾三个弟妹成功度过了这场磨难。

他们的祖母法蒂玛也说，莱斯利以“战士”精神保障了弟妹几人的安全。

祖父瓦伦西亚告诉媒体，孩子们见到家人非常开心，他们在丛林里为了求生，曾吃过飞机上留下的面粉，后来从搜救直升机空投的救济包中拾取食物。

军犬“威尔逊”失踪 搜寻工作继续

有人在窗口上贴上了“威尔逊失踪”的字眼。威尔逊是一只军犬，它在行动中失踪，军方正寻找它的踪迹。（路透社）

5月1日，孩子们搭乘的飞机因引擎故障在亚马逊雨林坠毁，他们的母亲不幸遇难。哥伦比亚军队与当地的原住民联合展开大规模搜救，最终见证了这场生命奇迹。

搜寻工作仍在继续。军方称参与行动的军犬“威尔逊”失踪，它曾在搜救过程中发现孩子们遗留的关键物品。

孩子们回忆说，当时有条狗跟着他们，但并不清楚是不是“威尔逊”。军方表明，将全力寻找“威尔逊”的踪迹。