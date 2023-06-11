泽连斯基证实乌军正反攻 特鲁多突访基辅军援5亿元

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基星期六（6月10日）证实，乌军已展开反攻行动，但拒绝透露行动细节。加拿大总理特鲁多同日突访基辅，宣布向乌克兰提供总值5亿加元（约5亿新元）的新一轮军事援助，并承诺会继续支持乌克兰。

泽连斯基星期六在与特鲁多召开的联合记者会上说：“乌克兰正在进行反攻与防御行动，现阶段我不会详细谈论这件事。”

俄军此前声称在东部和南部地区击退乌军攻势，普京更指乌克兰反攻行动失败。对此，泽连斯基说：“普京对我们反攻行动的说法很有意思。在我看来，让俄罗斯时刻感觉到他们的时间已经不多，这是很重要的。”

泽连斯基说，他与乌克兰武装部队总司令扎卢日内等乌军高级指挥官保持日常联系，并称“现在所有人都很乐观，告诉普京吧”。

俄消息人士：西方夜视军援给予乌军夜攻战术优势

美国智库战争研究所说，乌军星期六在至少四个前线地区展开反攻行动，而据俄罗斯消息人士说，西方提供具备强大夜视系统的设备，让乌军在夜间攻击中占有战术优势。

战争研究所指出，地理定位视频显示，乌军在西部扎波罗热州奥里希夫镇（Orikhiv）西南和东南地区的反攻取得局部进展，但俄罗斯军事博客称，俄军成功抵挡乌军攻势。

特鲁多访问基辅期间宣布，再为乌克兰提供5亿加元军事援助，并承诺为乌克兰飞行员提供战斗机操作培训。他说，加拿大将向乌克兰提供288枚AIM-7中程导弹与1万发105毫米口径炮弹，并把同盟友合作的对乌军事训练项目延长至2026年，同时继续制裁俄罗斯的支持者。

特鲁多说：“只要有需要，加拿大无论如何都会继续站在乌克兰一边。”泽连斯基对加拿大的支持表示感谢。

这是俄乌战争爆发以来特鲁多第二次访问基辅，随行的还有母亲为乌克兰裔的加拿大副总理兼财长弗里兰。

特鲁多：支持乌克兰在条件允许下尽快加入北约

特鲁多在与泽连斯基发表的联合声明中说，加拿大支持乌克兰“在条件允许的情况下，尽快”加入北约。他也敦促国际机构为受水灾影响的俄控乌克兰地区民众提供援助。

乌克兰赫尔松州的卡霍夫卡水电站水坝日前决堤，引发严重水灾，俄乌互指对方炸毁水坝。加拿大仍未确定此事是何方所为，但特鲁多指出，如果俄罗斯没有入侵乌克兰，水坝就不会被摧毁。他宣布为灾区提供1000万加元人道援助。

俄罗斯委任的赫尔松州代理州长萨尔多星期六说，水坝遭破坏引发的洪水正在消退，第聂伯河下游水位可能在星期五（6月16日）前恢复正常。

萨尔多说，新卡霍夫卡市水位较前一天下降三米，但仍比正常水位高七米，市区街道排水和垃圾清理工作已经展开。截至星期六上午，赫尔松州俄控地区已有超过6000名居民疏散。

马克龙促伊朗立即停止为俄侵乌提供攻击型无人机

乌克兰军方星期六说，俄罗斯连夜空袭黑海港口城市敖德萨，乌军防空系统击落了八架伊朗制造的见证者（Shahed）无人机和两枚导弹，其中一架无人机的碎片击中一栋住宅楼后引发火灾，造成三名平民死亡。

与莫斯科州相邻的卡卢加州（Kaluga）州长沙普沙说，星期天（11日）上午有两架无人机在州内坠毁，但没有人员伤亡。

另一方面，爱丽舍宫说，法国总统马克龙星期六同伊朗总统莱希通电话，敦促伊朗立即停止支持俄罗斯对乌克兰的入侵战争，包括停止为莫斯科提供攻击型无人机。