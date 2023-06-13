称收复东南部四村庄 乌克兰反攻首传捷报　

（基辅综合电）乌克兰新一轮反攻行动传出首波捷报，乌克兰军方星期一（6月12日）说，继星期天（11日）收复三个村庄后，又在东南部夺回第四个村庄。

乌克兰副防长马利亚尔星期一在社交媒体上发文，感谢乌克兰海军陆战队第35独立旅解放东部顿涅茨克州的斯托罗热夫村（Storozheve），并发布一张显示乌军在这条村里举起乌克兰国旗的照片。网上也出现相关视频，路透社已确认视频确实摄于斯托罗热夫。

此前一天，乌军宣布收复顿涅茨克州的布拉霍达特内（Blahodatne）、涅斯库奇涅（Neskuchne）与马卡里夫卡（Makarivka）三个村庄。斯托罗热夫位于布拉霍达特内和涅斯库奇涅之间。

乌军在东南部收复四个村庄（联合早报）

这是乌军展开最新反攻行动以来首次传出捷报。俄罗斯未证实乌军的说法。俄国防部星期一称，过去24小时，乌军试图在顿涅茨克州南部地区推进，俄军在顿涅茨克州和扎波罗热州击退了乌军攻势，并使用海上发射的高精度导弹打击乌军目标。

一些知名的俄罗斯军事博客则说，乌军已夺回布拉霍达特内和涅斯库奇涅，但马卡里夫卡的战斗还在持续。

若乌军说法属实，这将是他们在过去七个月取得的最大进展，但这最多只能把前线推进五公里。目前乌军距离亚速海海岸还有大约90公里，要切断连接俄罗斯与克里米亚半岛的陆桥还有很长的路要走。

乌军或得在夏季取得重大进展 以维持盟友支持力度

乌克兰希望借助西方提供的武器、训练和情报来夺回沦陷的领土，但乌军可能得在夏季取得重大进展，才能维持盟友对它的支持力度。

美国驻欧洲陆军前总司令霍奇斯（Ben Hodges）认为，乌军显然已展开反攻行动，但还未全力出击。“我想，当我们看到大型装甲编队加入时，我们就会知道主要攻势已经展开。”他预计，乌军主要攻势可能涉及数百辆坦克与步兵战车。

星期一适逢俄罗斯国庆日，俄总统普京当天在克里姆林宫讲话时，没有直接提到战场上的最新发展，但呼吁俄罗斯人团结一致支持对乌战争。他说：“当前俄罗斯处于艰难时期，（爱国与自豪情绪）能够更有力地团结我们的社会……为参与对乌克兰特别军事行动的英雄们提供可靠支持。”

国际刑事法院就水坝被毁展开调查

另外，乌克兰总统泽连斯基在星期天晚上的全国讲话中透露，国际刑事法院已对卡霍夫卡水电站水坝被毁与随后引发的大水灾展开调查。

他说：“国际刑事法院代表近日访问了赫尔松州。灾难发生后的第一天，乌克兰总检察长办公室就要求国际刑事法院对这场灾难进行调查，相关工作已经开始。”

卡霍夫卡水电站水坝日前被炸后决堤，造成大规模水灾，俄乌互指对方摧毁水坝。泽连斯基说，乌克兰救援队伍已在灾区疏散约4000名居民，包括在第聂伯河东岸的俄控地区。

乌克兰环境部长斯特雷勒茨星期一说，水坝被毁后，卡霍夫卡水库储水已流失近四分之三，但附近的扎波罗热核电站情况仍然稳定。他说：“核电站冷却池的水位稳定，足以应付核电站需求。”

乌克兰委任的赫尔松州州长说，俄军星期天炮击一艘从俄控地区疏散平民的救援船，造成三人死亡、至少23人受伤。乌军说，俄军也炸毁一个距离前线的较小水电站大坝，以阻挠乌军攻势。