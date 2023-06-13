【东谈西论】中美军队海空对峙，中国不忍了？



今年5月26日，一架中国歼-16战斗机在南中国海上空近距离拦截一架美国空军侦察机，双方最靠近时只有仅仅122公尺。

几天后，中美对峙又在台湾海峡上演。6月3日，美国钟云号驱逐舰与一艘加拿大护卫舰在台湾海峡航行时，中国海军苏州号突然快速横切到美国钟云号前方，双方最近距离只有140公尺。

这两起事件发生在今年的香格里拉对话前后。这也是今年以来中美两军最激烈的摩擦事件。

中国连续两次以如此激烈的方式去拦截美国的机舰，是要发出什么信号？还是这是一种新的门罗主义的抬头？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与中国南京大学国际关系学院院长朱锋解析。

精彩片段

韩咏红：有学者就评论说，这里面有一点门罗主义的味道，你怎么看呢？这算不算一种门罗主义？

朱锋：这是一种误解，更是一种误读。我们都知道东南亚好几个国家都是美国二战后的盟友，美国在东南亚也存在着十个以上的军事基地，中国没有说要去所谓的拆散美国和东盟国家的军事同盟关系，更没有想要进一步去干涉和改变东盟国家现在在中美之间的基本的战略和政策选择， 根本不是门罗主义，我们想都没想过，这是不可能的。

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