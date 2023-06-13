布林肯：美国已采外交措施遏制中国外扩军力

（华盛顿／北京综合电）美国国务卿布林肯星期一（6月12日）对记者说，拜登政府已经采取外交措施，减缓中国在海外扩大军事力量的努力。他更指中国早就提升在古巴的情报搜集设施，而美国政府早已知道此事。

布林肯将在本星期访问中国，他当天在与意大利外交部长塔亚尼举行的联合记者会上，针对中国在古巴设立情报窃听设施的报道做出回应。他说，这是中国致力在全球扩大军事存在的行动之一。

布林肯说，前特朗普政府其实知道中国于2019年提升在古巴的情报搜集设施，但没有采取足够的应对措施。拜登上任后便指示团队采取更直接的应对方式，包括同那些正考虑允许中国在当地设立军事基地的国家接触和交换信息，尝试遏制中国的情报收集行动，而这些外交努力已取得成果。

布林肯说：“我们一直在私下谨慎地执行，根据我们的判断，这么做取得了成果。我无法详细说明我们所采取的每一步，但这项战略始于外交。”

《华尔街日报》上星期披露中国在古巴设立间谍基地以秘密监听美国；中国与古巴都指报道毫无根据，并纯属造谣。美国官员对此作出自相矛盾的回应，最初称有关报道不准确，之后白宫上星期六（10日）承认这些设施早已存在。

最初否认《华尔街日报》报道的白宫国家安全委员会发言人柯比星期一说，因为涉及敏感信息，他们当时不能提供详细细节。不过，情报部门后来同意他对外证实这个基地成立于2019年。

柯比说，美国已就中国在古巴的间谍活动向古巴政府表达关切，但他不认为这会影响布林肯的访华计划。柯比也说，尽管中美关系紧张，但拜登希望与中国保持沟通渠道畅通的想法没有改变。

美国国务院尚未正式宣布布林肯的访华日期，但有美国官员透露，布林肯将在星期天（18日）到中国举行会谈。

中国社媒批评美国制造主动假象

中国社交媒体指责华盛顿一再耍花招，制造它渴望与中国接触的“假象”。中国央视旗下微博账号“玉渊谭天”星期二（13日）发的长文中，有这么一句说：“每次一说要见面，美国就热衷给中国做局，营造出美国迫切交流的假象，与此同时，又在中国的原则底线问题上反复试探挑衅。”

文中还说，从年初的“气球”闹剧，到两星期前精心塑造的防长“闭门羹”，再到上星期密集释放访华消息，“美国一手施压制裁，一边故作委屈地把自己装扮成受害者，一直在编写‘自己很主动，中方不热情’的情节。”

星期二，一名男子在美国驻港澳总领事馆外墙用白漆喷上“Hegemony”（霸权）和“双标”等文字，当场被捕。

中国官媒《环球时报》星期天（11日）在一篇社评中写道：“且看接下来这几天，华盛顿还会搞出什么幺蛾子。我们不妨以不变应万变。美方既然反复强调要与中国加强高级别沟通，布林肯会否访华一事就是检验美方诚意和政治驾驭力的试金石，不光中国人看着，全世界也都盯着美国人搞的这出戏会如何收场。”