网红取代主流媒体 成为年轻人获取新闻主要来源

（巴黎／纽约综合电）英国的研究发现，社交平台如TikTok、Instagram上的网红和名人已日渐取代传统新闻的记者，成为年轻人获取新闻的主要来源。

英国牛津大学的路透社新闻研究所星期三（6月14日）发布的报告说，在对46个国家约9万4000人进行采访后发现，逾五成的社交平台用户习惯从网红或名人那里获取新闻，其中短视频分享应用TikTok和照片分享平台Snapchat的占比达55%，社交媒体应用Instagram则有52%。相比之下，只有33至42%的用户从平台上的主流媒体和记者获取新闻。

此外，自2018年以来，直接从主流媒体官网和新闻应用程序获取新闻的用户人数，则减少至22%，下滑至少10个百分点。

主流媒体记者难在新兴社交平台获关注

报告指出，虽然主流媒体记者经常在老牌社交平台推特和脸书上引领新闻话题，却很难在Tiktok、Snapchat和Instagram等新兴社交平台中获得关注。

研究主要作者纽曼说，对年轻人而言，新闻不再仅限于政治和国际关系，还包括“任何发生在生活中的新事物”，如娱乐、体育、名人八卦和艺术等。网红和名人除了分享日常生活还会讨论热门时事，不仅贴合用户需求，还能增强用户粘性。

脸书影响力正逐年递减

值得注意的是，尽管脸书依然是社交平台中主要的新闻传播媒介，但数据显示，它的影响力正在逐年递减，目前只有28%的人使用脸书获取新闻，少于2018年的42%。

路透社新闻研究所所长尼尔森说，最新转变对新闻业来说，甚至比从纸质新闻过渡到数码新闻来得更加颠覆性，指年轻人对围绕“老一代人的习惯、兴趣和价值观提供服务的传统媒体没有兴趣”。

“没有合理的理由期待2000年后出生的人会随着年龄增长而突然喜欢老式新闻网站，更不用说广播和印刷品了。”