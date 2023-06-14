对37项指控不认罪 特朗普：胜选总统后将调查拜登

（迈阿密／贝德明斯特综合电）美国前总统特朗普星期二（6月13日）首次就私藏密件案出庭面控，对37项联邦刑事控状均不认罪。他敦促检方撤销指控，还放话称如果重返白宫将调查现总统拜登。

特朗普身穿深色西装、系红色领带到迈阿密联邦地方法院面控。在47分钟的聆讯期间，他眉头紧蹙、交叉双臂，坐在被告席上一言不发，由律师布兰奇（Todd Blanche）代为抗辩。

美国司法部指特朗普卸任后，在佛罗里达宅邸海湖庄园内私藏绝密文件，还联同助理隐瞒检方和联邦调查局。他的贴身助理诺塔当天也一同面控。

司法部指控特朗普的37项罪名，包括私藏密件、妨碍司法公正、作虚假陈述、串谋等。布兰奇在庭上对法官表明，特朗普“肯定会作无罪答辩”。

特朗普的另一名代表律师哈巴日前对指控回应称，特朗普有权解密机密文件。她星期二在庭外对媒体重申，这些指控都是出于政治动机。

特朗普是美国历来首名被提控的前总统。这也是他今年4月被纽约法院就伪造商业记录等指控传讯后，第二次出庭应讯。

特朗普聆讯后庆祝77岁生日

聆讯结束后，特朗普离开法院，随后现身迈阿密小哈瓦那的古巴餐厅“凡尔赛宫”（Versailles），受到共和党支持者的热情欢迎。他们还为他唱生日歌，预贺他星期三（14日）迎来77岁生日。

特朗普当晚还在新泽西州的高尔夫俱乐部发表讲话。他强调自己“有权在任期内保留这些文件”，并称对他的指控是“选举干预”，是美国“有史以来最邪恶、最令人发指的滥用权力行为”，检方“应该马上撤销指控”。

他谴责拜登“是美国史上最腐败的总统”，与“一群暴徒、不务正业分子和马克思主义者，合谋摧毁美国民主”。他还表明，等他再次入主白宫，就将任命一名“特别检察官”调查拜登。

特朗普被控会否影响他竞选2024年美国总统，引发关注。他之前申明，即使被定罪也会坚持进行竞选活动。

专家：法律禁止起诉现任总统 诉讼不会阻碍特朗普宣誓就职

这场法律战将在接下来几个月展开，特朗普在此期间可以自由竞选。法律专家指出，即使特朗普被监禁，也没有理由阻止他作为总统宣誓就职。

特朗普若在案件审理期间胜选总统，诉讼不太可能继续进行，因为美国法律禁止起诉现任总统。届时他能否赦免自己，法律界目前没有统一论调。

即便官司缠身，特朗普现阶段在共和党内仍广受支持。路透社与国际市场研究机构益普索（Ipsos）星期一（12日）发布的民调显示，他在共和党提名的总统候选人中，仍处于绝对领先；约43%受访的共和党人说，特朗普是首选总统候选人。

分析指特朗普可能将诉讼风波当作竞选募款的筹码，以此维持他在选民心中的地位，进一步巩固他在共和党竞争对手中的优势。