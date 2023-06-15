美与巴新签防务协议允美军用军事基地

（莫尔斯比港综合电）太平洋岛国巴布亚新几内亚最近与美国签署防务合作协议，允许美军畅行无阻地使用巴新军事基地。在中美竞争日益激烈之际，这为美国在西太平洋建立新的军事足迹打开了大门。

美国和巴新今年5月签署这份协议，协议文本星期三（6月14日）提交给巴新议会。据法新社引述文本内容报道，美国将能在巴新六个主要港口和机场驻扎军队和船只，包括巴新与澳大利亚在马努斯岛（Manus Island）的隆布鲁（Lombrum）联合海军基地。

根据协议，美国可在这些设施通行无阻，以“预先部署设备、物资和材料”。美军也将拥有一些基地地区的专属使用权，这些地区可以进行开发和建设活动。

法新社指出，美国可通过使用隆布鲁基地，加强巴新以北的关岛美军设施，若台湾海峡爆发冲突，这可能发挥至关重要的作用。

巴新国内批评者指协议侵蚀国家主权

这项协议在巴新国内引发争议，批评者质疑这会侵蚀国家主权。巴新前总理奥尼尔说：“巴新不与任何人发生冲突，令人担忧的是，我们允许外国军队自由进入我们的国家，这给巴新带来不必要的关注。”他也指出：“美国这么做是为了保护自己的国家利益，我们都了解这个地区的地缘政治局势。”

巴新总理马拉佩星期三在议会为协议辩护时则强调，巴新主权不会受到“任何形式”的损害。他说：“我们在过去48年里，让我们的军队受到侵蚀。主权是以军事力量和实力来定义的。”

巴新蕴含丰富天然资源，且靠近重要海运航线，这使得它日益处于中美外交角力的中心。巴新政府之前称，和美国签署防务协议不影响巴新与包括中国在内的其他国家合作。

另外，太平洋岛国帕劳总统惠普斯透露，在近期发生几起中国船只驶入帕劳专属经济区的事件后，他已要求美国在帕劳水域增加巡逻。他还表明，欢迎美国在当地增加驻军。

对于帕劳方面的说法，中国外交部发言人汪文斌星期四（15日）表明，已经向有关部门了解，中国相关船只在有关海域避风，未进行任何海洋勘察和调查活动，中方已就此通报相关国家。

他称，中国一贯遵守国际法和国际关系基本准则，始终严格要求中国船只依法行使航行自由权和开展科考活动。

惠普斯星期三接受路透社专访时说：“无论发生什么事，我们都会被夹在中间，受到保护是很重要的……要获得和平，就必须展示力量。”

惠普斯说，中国船只上一次侵入帕劳水域是在上个月，当时那艘船似乎在调查帕劳光纤电缆附近的区域。他打算在11月的太平洋岛国论坛领导人会议上提出这个问题。

美国正通过一系列外交和财政举措，争取太平洋岛国的战略支持，以抗衡中国在当地的类似努力。去年，中国与所罗门群岛签署安全协议，引起美国、澳大利亚和新西兰的不安。