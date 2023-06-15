遭指故意误导英国会 约翰逊驳斥：胡说八道

（伦敦综合电）英国国会特权委员会星期四（6月15日）发表调查报告，指前首相约翰逊在“派对门”事件中故意误导国会，应该被禁止进入国会。约翰逊驳斥这份报告“胡说八道”。

特权委员会是国会约束议员行为的主要纪律机构，由约翰逊所属的执政保守党连同在野工党组成的七人委员会，发表厚达100多页的报告。报告指出，约翰逊（58岁）多次被问及冠病疫情封锁期间，在唐宁街举行聚会的情况时，曾多次故意误导国会。

约翰逊指责委员会成员对他进行报复

报告发表后，约翰逊坚称自己是无辜的，谴责这份报告“胡说八道”，充斥“谎言”，是一场“骗局”，并指责委员会成员对他进行报复。

特权委员会在详细调查唐宁街举行的六场活动后，得出的结论是“约翰逊故意误导众议院，做出严重的蔑视国会的行为”。

由于约翰逊当时是首相，他的污蔑行为显得更为严重。在约翰逊之前，英国没有发生过首相故意误导国会的先例。

委员会指出，如果约翰逊仍然是议员，他将因屡次蔑视国会和试图破坏国会程序而被停职90天。但约翰逊上星期辞去议员职务，因此委员会只是“建议他不应获得前议员的通行证”。这里指的是让前首相能够进入国会的通行证。

约翰逊星期四发表声明说，在唐宁街举行的聚会是工作所需。“我们当时是在控制冠病疫情……但不要只听我的一面之词，看看大都会警察局怎么说，警方调查了我在这些聚会到底干了什么，他们没有发现我干了什么非法的事。”

约翰逊曾为自己的行为道歉，但一再否认故意误导国会，他说，自己是听取助手的劝告，首相府都是遵照条规办事。

约翰逊四年前领导执政的保守党在选举中取得压倒性胜利，但因为违反政府的冠病防疫规定，2020年12月在首相府里开派对，引起巨大争议，被迫在去年7月辞任首相。

约翰逊上星期收到特权委员会的一封保密信后宣布辞任议员，他在辞职声明中指控调查报告是“政治打击”。

约翰逊的两名盟友也跟着辞职，给保守党制造了三场补选，迫使首相苏纳克提前面临选举难题。最新民调显示，工党支持率领先保守党很多，约翰逊等三人辞职后，工党呼吁提前举行大选，向保守党施压。