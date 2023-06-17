泰选委会限期20天完成披塔持股案调查

（曼谷讯）泰国选举委员会为调查前进党党魁披塔拥有媒体公司iTV股份一案的小组设定20天调查期限，但强调若有需要可以延长15天。

据《曼谷邮报》报道，选委会主席逸提蓬星期五（6月16日）回应调查工作会否影响国会遴选首相的问题时说，对披塔进行的调查是根据《刑事诉讼法》展开的刑事调查，“因此，匆忙进行调查可能不符合司法程序”。

选委会收到多份请愿书，指披塔违反选举法，应被撤销选举资格。虽然选委会已驳回请愿书或不予受理，但由于证据充分，因此选委会决定继续调查此事。

至于一些上议院议员要求选委会寻求宪法法院对披塔持股一事作出裁决，逸提蓬说，如果调查委员会发现披塔没有资格参选的理由是可信的，选委会也认同调查结果，就会向宪法法院提出申请。

另一方面，iTV星期四（15日）就今年4月股东会议的会议记录与会议视频有出入一事展开调查后作出解释。

iTV发声明说，会议记录中提到“公司仍在进行注册时规定的商业活动”，并不是指公司还在从事媒体业务。会议记录“意在表达公司仍按照注册时规定的目标运营，不是一家已停业的公司”。

泰国商业发展局总监托沙博内进一步解释，公司执行董事在股东会议上说公司还在运营，意思是公司像人一样依然活着，而不是还在日常运作。

泰国媒体早前报道，iTV的股东会议记录和会议视频出现罗生门。会议记录显示执行董事说公司还在运营；在会议视频中，执行董事说公司没在运营。披塔指责有人密谋让iTV“复活”，以阻止他出任首相。泰国选举法禁止候选人在登记参选议员时持有媒体公司股份。