布林肯：访华为防中美竞争演变成冲突

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯预定星期六（6月17日）到达中国北京进行访问。他说，此行旨在确保中美两国的竞争不会演变成公开冲突，并希望双方的沟通渠道畅通，避免发生误判。

布林肯在华盛顿时间星期五晚上（16日）动身飞往北京，履行去年11月中美领导人在峇厘岛会晤达成的增进沟通的承诺。路透社引述消息报道，布林肯星期天和星期一将在北京参与会议，并可能会见中国国家主席习近平。

这是美国国务卿时隔五年再次访华。布林肯原定今年2月出访北京，可是发生了美国发现并打下“中国间谍气球”的事件后，美国取消了行程。

布林肯星期五同到访的新加坡外交部长维文医生召开联合记者会时说，他这次访华的首要目标是建立开放和稳固的沟通，以便两国负责任地管控双边关系。“激烈的竞争需要持续的外交联系，以确保竞争不会演变成对抗或冲突。这就是全球对美国和中国的期望。”

他也说，美方希望明确美国的利益和价值观，探讨中美可能合作的领域，包括在促进全球经济稳定、打击毒品走私，以及在气候和健康问题上合作。他也将提出美国公民在中国被拘留的问题。

记者问布林肯是否认为北京之行会促进更多互动，包括两军之间的互动。他答道：“接下来会怎样，还得看访问的进展如何。”

他也说，此行是重要的一步，“但从某种意义上说，这还不够。因为还有很多工作要做”。

维文：价值观存在根本差异 中美需时间建立互信互重

维文在联合记者会上也说，布林肯此行是必要的，但还不够。由于中美在观点和价值观上存在根本差异，因此需要时间建立起互信互重。

他强调，如今有气候、大流行病乃至网络安全等全球问题须要中美齐心协力，成为全球体系的关键支柱，协助世界加强韧性应对挑战。

维文对布林肯说，这次访问不仅对中美是关键时刻，也受全世界的关注。“因此，我们希望并相信你们能够管控分歧，但更重要的是建立开放的沟通渠道，建立互信、互相理解。”

维文促请外界不要对布林肯访华抱有过高期望，以免给他太大的压力。“请不要把太重的担子压在（布林肯）可怜的肩膀上。事实上，外交官需要时间和空间，有时只求有一些安静的时间来进行真诚对话，而不必每隔一两个小时就发一条推特贴文。”

分析：布林肯访华 难为台海局势降温

美国国务卿访华是否为紧张的台海局势降温是关注点之一。美国国务院亚太事务助理国务卿康达星期三（14日）在针对布林肯访华的媒体简报中说，中美将在“最重要、最具挑战性和最敏感”的台湾及两岸情势议题上坦诚交流，布林肯也将重申“美国将维护台海和平稳定的持久利益”。

不过，美国前外交官、保守派智库保卫民主基金会中国事务高级研究员辛格尔顿说，估计布林肯此行可能取得的成果有限，想为台海紧张局势降温的可能性也不大。

他告诉《美国之音》：“中国不太可能采取有意义的措施来为台海紧张情势降级。中国最近的挑衅操作与遏阻华盛顿无关，更多是为了影响台湾即将到来的总统选举。要引起人们对投票给台湾总统蔡英文的政党就是投票给战争的恐惧。”