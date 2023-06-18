涉技术泄密 日警方逮捕中籍研究员

就职于日本国立顶尖技术机构产业技术综合研究所的中国籍高级研究员权恒道（59岁），星期四（6月15日）被日本警方以技术泄密为由逮捕，引起关注。

这是日本产业技术综合研究所（Agency of Industrial Science and Technology，简称AIST）首次自曝有技术外漏，日本舆论也以此案大敲经济安保警钟，指必须加强监控，以防日本成为“技术间谍”天堂。

据报道，日本政府为防止尖端技术外流，正在加强对外籍研究人员的监控，允许警方通过电子邮件渠道立案。

权恒道在日本茨城县筑波市的产业技术综合研究所工作了20年，担任高级主任研究员。根据警方掌握的证据，他在2018年4月13日下午4时30分左右，把自己研究中用于绝缘气体的氟化合物合成技术相关研究数据，发送到北京一家中国企业的邮址。

数据送出后一周 中国公司申请相关技术专利

《读卖新闻》引述调查人士的消息称，这家中国企业是北京化工产品制造公司。在收到权恒道的研究数据后约一周，该公司在中国申请了涉及氟化合物合成先进技术的专利。权恒道也涉嫌在工作中通过电子邮件与这家中国公司进行多次沟通。

据报道，这家中国公司在权恒道的工作地点茨城县筑波市设有日本代理公司，而其妻子目前担任该分公司的社长。

警方15日搜查了权恒道住家等地点，没收了与科研有关的资料。专家指出，由国家机构自曝资料外泄给中方的立案极为罕见，凸显当局正加强各机关对研究员的审查制度。

日本内阁秘书长松野博一星期五（16日）在记者会上说：“日本国家研究机构有人被捕，实在令人遗憾。”他已指示经济产业部门彻底管理先进技术泄露课题。

为了加强与经济安全相关的信息，日本政府也正在考虑引进安全审查制度，要对所有处理机密信息的人员进行审查。

日本产业技术综合研究所是日本官方权威研发机构，目前在全国各地设有12个据点，研发项目包括能源、环境、少子高龄化、防灾及传染病等。该机构旗下2300名研究人员中，外国人占147人，其中52人是中国国籍。这起案件也被指是日本当局要杀一儆百，紧盯“中国研究人员和留学生”的信号。

《产经新闻》报道，权恒道毕业于与中国人民解放军有关系的“国防七子”之一的南京工业大学。产经还以美国警惕中国国防七子为例，指中国窃取技术的管道包括通过留学生和研究员潜入日本机构。

氟化合物合成技术与防止全球暖化有关

报道称，日本技术发展须向海外招揽人才，但却面对技术外流的风险。本次开发的氟化合物合成技术，是用于生成变压器等高绝缘性气体的先进技术，也与防止全球变暖有关。

产经指出，中国政府要在2030年减少温室气体排放，到2060年实现净零排放。因此，权恒道所研究的尖端技术对中国很重要。

据日本放送协会（NHK）报道，在此前的调查中获悉，权恒道曾因在技术开发方面做出的贡献而受到中国政府的表彰等。此外，通过采访搜查相关人士等获悉，权恒道曾参与中国政府引进海外高层次人才的项目“千人计划”。