岸田希望访华 强调日中对话沟通很重要

（东京综合电）日本首相岸田文雄说，他希望能亲自访问中国，并强调对话和沟通对日中关系很重要。

共同社报道，岸田星期天（6月18日）在母校早稻田大学向学生发表演讲。他在回答有关日中关系的提问时说：“在所有层级力图保持密切沟通很重要。在这一过程中，也会考虑访华。”

岸田说，自己“现阶段没有确定的（访华）计划”，但指出日中有必要通过反复对话和相互努力，来构筑具建设性且稳定的关系。他也告诉学生们，民间交流对改善两国关系很重要。

日中是重要的贸易伙伴，但随着中国加强军力、扩大地区影响力，并对主权争端采取更强硬立场，两国关系趋于紧张。

日本内阁秘书长松野博一在星期一（19日）的记者会上说，目前就岸田访华一事尚无任何决定。他也表明，日本政府将对中国说它应该说的话，并敦促中国采取负责任的行动，共同努力建立具建设性和稳定的关系。

针对中美外长前一天在北京会谈，松野说：“中美关系的稳定对国际社会极为重要。”他说，日本将继续在牢固的互信基础上与美国合作，同时敦促中国履行作为大国的责任。

岸田内阁支持率大幅回落

另外，周末进行的三项民调显示，岸田内阁支持率已从早前主办七国集团（G7）峰会时的峰值大幅回落，这可能影响他在下一届全国大选中的胜算。

《每日新闻》星期六（17日）和星期天进行的全国民意调查结果显示，岸田内阁支持率为33%，较5月下旬实施的上一次调查下降12个百分点；不支持率为58%，上升12个百分点。

在《朝日新闻》和共同社同期进行的民调中，岸田内阁支持率也分别下跌四个百分点与约六个百分点，至42%与40.8%。

彭博社：岸田支持率下滑 长子滥用公权丑闻是主因

彭博社指出，个人编号卡数据安全问题与岸田长子滥用公权的丑闻，是导致政府支持率下滑的主要因素。此外，选民也对岸田为应对人口危机而出台的政策感到不满。

个人编号卡是日本的新身份识别系统，启用以来问题不断，例如有用户在读取自己的账号资料时，无意间取得陌生人的个人信息。

一些政治观察员认为，岸田可能最快于今年秋季提前举行大选，以在明年9月的自民党总裁选举前，巩固自己在党内的领导地位。

岸田亲信针对最新民调结果告诉共同社，政府“只能踏踏实实地把政策推行下去”。当过阁僚的人士认为，若内阁支持率不回升，岸田可能很难在年内解散众议院。