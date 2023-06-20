【东谈西论】布林肯的北京一夜改变了什么？



经过了4个月的延误，美国国务卿布林肯终于在6月18及19日访华，并与中国国家主席习近平进行了会见。

习近平在会见中表示双方在一些具体问题上取得了进展，达成了共识。布林肯在结束访问的记者会上形容，双方进行了坦率、实质和建设性的会谈。中美双方也都同意稳定中美关系的必要。

布林肯短短的两天一夜北京行取得了什么成果？中美关系掀开新一页了吗？习近平与布林肯会谈时的座位安排，又有什么玄机？

这期的早报播客《东谈西论》，主持人韩咏红邀请新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江博士详细解析。

精彩片段

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江博士：那个座位安排会有一点象征性的意义。就是一种主动吧，或者是说国务卿虽然在美国政治体系里面的地位很重要，但是你到这边来是见中国最高领导人，所以要有一点主次的这种区别。

主持人韩咏红：“四不一无意”是去年美国总统拜登跟习近平在印尼巴厘岛会见时讲到美国不寻求与中国打新冷战、不寻求改变中国的体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持台独以及无意与中国发生冲突。这四个‘不’跟一个‘无意’，后来就被概括为“四不一无意。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江博士：但是落到实际的这种双边个性互动里面，这些东西都很难真正去落实。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：