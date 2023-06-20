欧盟拟提供500亿欧元助乌克兰重建

（布鲁塞尔／基辅综合电）彭博社引述知情人士报道，欧盟准备提出一项总额约500亿欧元（约733亿新元）的财政援助计划，以协助乌克兰政府支出与紧急重建费用。

据报道，欧盟拟于星期二（6月20日），即乌克兰复苏国际会议召开前夕宣布这个援助配套。在正式发布前，配套内容仍可能修改。

据悉，欧盟委员会希望避免为仍处于战争状态的乌克兰制定负担沉重的重建支持工具，因此将通过捐赠、优惠贷款和担保的形式提供援助。世界银行估计，乌克兰重建成本可能高达4110亿美元。

消息人士说，这项援助计划将由欧盟成员国出资，而不是像之前的援乌配套一样从市场借款。

新配套将协助乌克兰政府支付工资、养老金、一些公共服务支出，以及与重建重要基础设施相关的成本。乌克兰必须完成改善法治和打击腐败等改革，才能获得这笔拨款，这些改革旨在为乌克兰加入欧盟铺平道路。

探讨使用俄罗斯冻结资产资助乌克兰重建

乌克兰复苏国际会议星期三和四（21日和22日）在伦敦召开。欧盟委员会之前说，欧盟将满足乌克兰大部分的重建需求，但预料其他捐助方和私营部门也会参与其中。欧盟也在探讨使用被冻结的俄罗斯资产来资助乌克兰重建的可能。

另据乌克兰战略工业部副部长博耶夫透露，乌克兰正与德国、意大利、法国和东欧的军火制造商磋商，争取让它们在乌克兰境内生产武器。

博耶夫星期一（19日）在巴黎国际航天航空展览会场边接受路透社专访时说：“我们在和它们进行非常详细的讨论。我们确信，我们会在未来数月内签订合同。”

他说：“乌克兰对未来侵略的威慑，需要强大的国防工业与武装部队。因此，国际伙伴到乌克兰生产武器，让乌克兰成为自由世界安全框架的一部分是非常重要的。”

博耶夫在航展上会见了多家企业代表，尤其是无人机制造商。他说：“我们讨论了不同级别的合作。一些公司表示愿意到乌克兰投资生产无人机。”

但欧洲防务消息人士指出，考虑到欧洲有关无人机测试的法规和标准，制造商可能不愿意在乌克兰进行生产和测试。

俄乌战事方面，乌克兰军方星期二说，俄罗斯连夜对基辅以及从东到西的多个乌克兰城市发动空袭，但没有传出人员伤亡。

基辅官员说，俄军无人机从不同方向飞入基辅，空袭警报持续了三个多小时，当地防空系统击毁20多个来袭目标。西部城市利沃夫官员说，俄军无人机击中市内一个关键基础设施。

俄罗斯委任的官员则称，赫尔松州俄控城市新卡霍夫卡星期二上午遭乌军无人机袭击，有三名平民受伤。

乌克兰副国防部长马利亚尔星期二说，乌克兰展开反攻行动以来，尚未对俄军挥出最大一击。但她也承认，俄军的顽强抵抗使乌军行动困难。

马利亚尔在Telegram上说：“这场行动有几个目标，军方正在完成这些任务。他们正按计划行动，而最大的打击尚未到来……敌人不会轻易地放弃阵地，我们须为艰苦战斗做好准备。”她说，目前乌军在南部多个方向推进，俄军则集中力量在东部推进。

泽连斯基也在星期一晚的全国讲话中说，乌克兰尚未全力进攻，一些最精锐的部队还在等待加入战斗的时机。他还说，乌军自展开反攻以来未失去任何阵地，俄军则遭受损失。