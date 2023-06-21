拜登称习近平是独裁者 中方斥荒谬和不负责任

（旧金山综合电）美国总统拜登星期二（6月20日）指中国国家主席习近平是“独裁者”，并称数月前中国气球偏离航道，飞入美国领空的事件，令习近平感到非常难堪。中国外交部称，拜登的言论荒谬与不负责任，是公开的政治挑衅。

拜登星期二在加利福尼亚州一场民主党筹款活动上说：“当我击落那个装有两大箱间谍设备的气球时，习近平很不高兴，因为他不知道气球在那里。不知道发生了什么事，对独裁者来说是极为尴尬的。”

今年2月，美国击落这个疑似中国间谍气球，中国称是科研气球。这起事件导致中美关系恶化，原定2月访华的美国国务卿布林肯也推迟行程。

布林肯和习近平星期一（19日）在北京会晤时同意稳定双边关系，避免冲突，并进行更多外交接触。中国外长秦刚计划在未来几个月访问华盛顿，美国高官包括财长耶伦和气候大使克里等也可能访华。这些接触有望为拜登和习近平在9月于印度召开的二十国集团（G20）会议，以及11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间会晤铺路。

拜登说，布林肯此行“做得很好”，中国也希望再度与美国建立关系，但外交关系回暖“需要时间”。

他称，中国面临着“真正的经济困难”，并指习近平对美国、澳大利亚、日本与印度组成的四方安全对话（QUAD）感到担忧。

他透露，自己曾告诉习近平，美国无意通过这个战略安全组织来围堵中国。“他打电话给我，要求我不要这么做，因为这会使他陷入困境。我回应说，‘我们只是尝试确保有关空运和海运航道畅通的国际法受到维护。我们不会对此作出让步。’”

中国对拜登的言论表示强烈不满和坚决反对。中国外交部发言人毛宁在星期三（21日）的例行记者会上说：“美方有关言论极其荒谬和不负责任，严重违反基本事实、外交礼仪和中国政治尊严，是公开的政治挑衅。”

俄罗斯：拜登言论显示美国外交政策矛盾

俄罗斯批评，拜登的言论“令人费解”，反映了华盛顿不可预测的外交政策。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三说：“这是美国外交政策非常矛盾的表现，有很大部分是不可预测的……不过，这是他们的事。我们和美国关系不好，但和中国关系良好。”

路透社指出，拜登在布林肯访华后，重提气球事件可能激怒中国，破坏两国稳定关系的努力。也有学者认为，由于未能在核心议题上取得进展，布林肯此行只能暂时缓解中美紧张关系。

澳洲国立大学研究员郝杰明（Benjamin Herscovitch） 接受路透社访问时说：“中美关系的基本面与过去数十年来一样糟糕。再多的高级别会谈也无法克服太平洋两岸之间日益加深的不信任。”

他预计， 明年美国总统大选前，中国政策很可能会成为选举热点议题，令中美关系前景更加黯淡。

新美国安全中心高级研究员斯托克斯（Jacob Stokes）认为，从习近平与布林肯会面来看，中国显然寻求与美国接触，“如果习近平想要破坏这一进程，他大可不见布林肯”。

韩国延世大学中国研究教授鲁乐汉 （John Delury）说，中国显然意识到，世界希望中美维持良好关系，但“最大的问题是，这种情况会持续多久”？

朝鲜国际问题评论员郑英学星期三在朝中社发表评论，批评布林肯访华是美国在对华施压政策失败后，为缓和中美紧张局势而展开的“乞求之行”。