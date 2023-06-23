拜登与莫迪会晤 美印协议推进军事和经济关系

（华盛顿综合电）美国总统拜登和印度总理莫迪星期四（6月22日）在白宫会晤，两国宣布一系列国防和商业协议，推进美印军事和经济关系。

莫迪星期三（21日）开始对华盛顿进行两天国事访问。美国通用电气公司这时宣布，与印度国营的印度斯坦航空公司合作，为印度空军生产战斗机发动机，包括印度研发的“光辉”（Tejas）轻型战斗机的F414发动机。

在两人的会谈中，拜登和莫迪讨论美国MQ-9B“海上卫士”（Sea Guardian）无人机交易，这款飞机是美国通用原子公司（General Atomics）的产品；拜登和莫迪也谈及一项新的防御协议，允许美国海军舰艇在印度造船厂进行重大维修。

两位领导人也计划推出一系列半导体交易，旨在利用印度政府的补贴，把美国的先进技术引入印度。

美国总统拜登（中）和第一夫人吉尔星期三在白宫接待印度总理莫迪。（路透社）

美国晶片大厂美光科技（Micron Technology）宣布投资超过8亿美元（约10.73亿新元），在印度建立一个27.5亿美元的半导体组装与测试设施。美国半导体设备制造商应用材料公司（Applied Materials）宣布，创建一个新的半导体商业化和创新中心。晶片制造商泛林集团（Lam Research）则说，要在印度为多达六万名工程师提供培训。

印度计划签署阿耳忒弥斯协定

两国也会在太空计划方面加强合作。印度计划签署美国等发起的阿耳忒弥斯协定（Artemis Accords），同其他国家合作以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。目前已有20多个国家签署加入，但俄罗斯与中国不在其中。

印度现在对发展太空兴趣浓厚。莫迪星期二（20日）在纽约拜访美国太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官马斯克。美国国家航空航天局（NASA）和印度太空研究局也同意明年联合执行访问国际太空站的任务。

配合莫迪此行，美国宣布让一部分在美工作的印度人更方便地换发签证，意味着他们无须返回印度，即可延长在美国的居留许可。在美国国家科学基金会星期三的活动上，莫迪邀请美国的学生前往印度，并指印度正在培训学生学习人工智能。白宫说，去年有超过20万名印度学生在美国就读。

莫迪与拜登星期四开记者会，罕见接受媒体提问。莫迪过去很少在记者会上发表，更少接受提问。白宫官员形容，莫迪与拜登共开的这场新闻会是“一件大事”。

莫迪星期三从纽约转抵华盛顿出席国家科学基金会活动后，到白宫与拜登伉俪共进晚餐。莫迪傍晚抵步时，拜登伉俪赠送他一台旧式美国相机、一本美国野生动物摄影集，以及美国著名诗人弗罗斯特（Robert Frost）一本亲笔签名的诗集首版，足见对莫迪此行的重视与热情款待。

自2014年出任总理以来，莫迪已经五次访问美国，但这是首个国事访问。路透社分析，莫迪这次访美是美国与印度加强关系的重要里程碑，但在对抗中国和俄罗斯上，印度与美国不同调，这也引来质疑。自去年2月俄罗斯侵略乌克兰之后，印度一直不愿对俄施加制裁，还向俄罗斯购买大量石油。

美国国务院一名高级官员说，只要印度以低于发达国家同意的价格上限购买，华盛顿可以接受印度继续购买俄罗斯石油。

高官说，自莫迪去年9月告诉俄总统普京“当今的时代不是战争的时代”之后，印度对俄罗斯的态度出现了“微妙转变”。其他印度官员也对俄罗斯入侵乌克兰和最近几个月俄国在核武问题上的言论提出质疑。