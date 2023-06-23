拜登和莫迪会谈 肯定美印关系进入新时代

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期四（6月22日）在白宫接待到访的印度总理莫迪，两人肯定美印关系进入新时代，双边联系比起过去任何时候都来得强。

拜登在欢迎莫迪的仪式上形容美印在全球的角色时说：“本世纪全球面对的挑战和机遇，须要印度和美国共同努力和领导，我们也确实这样做了。”拜登更说：“我长期以来一直相信，美印关系将是21世纪最具影响力的关系之一。”

两位领导人在椭圆形办公室举行了两个半小时的闭门会谈后一起出席联合记者会。拜登说，美国和印度的伙伴关系“比历史上任何时候都更强大、更密切、更有活力”。两国经济关系正在“蓬勃发展”，过去10年的贸易额增加超过一倍。

美印首脑重申对印太地区的持久承诺

拜登和莫迪重申对自由、开放、包容、和平、繁荣的印度太平洋地区的持久承诺。

莫迪指出，印太地区的和平是优先事项。莫迪同天向美国国会发表演讲时也重申印太安全的重要性，他说：“胁迫和对抗的乌云正笼罩印太地区，这个地区的稳定已成为我们伙伴关系的核心关切点之一。”

两国首脑强调维护基于规则的国际秩序的重要性，表示当代全球秩序是建立在《联合国宪章》、国际法，以及尊重国家主权和领土完整的原则上。他们对东海和南中国海的紧张局势升级发出警告，强烈反对任何试图以武力改变现状破坏稳定的行动。

两人再次承诺增强四方安全对话（Quad）的能力，使它成为促进全球利益的伙伴关系。他们认为2024年在印度举办的Quad会议将是继续对话和巩固合作的另一个机会。

针对俄乌战争，拜登和莫迪承诺，继续向乌克兰人民提供人道援助。他们指出，战争对全球经济体系包括对粮食、燃料和能源安全以及关键供应链的影响日益严重。

美印表明支持乌克兰“领土完整”

在俄国侵略乌克兰之后，美国不满印度与俄罗斯仍然维持密切关系。莫迪此行避免直接提及俄罗斯，但在联合声明中，莫迪和拜登都表明，支持乌克兰的“领土完整”。莫迪更告诉国会，俄乌战争给有关地区带来巨大痛苦，由于涉及大国，因此后果是严重的。

拜登和莫迪也呼吁巴基斯坦立即采取行动杜绝极端主义，并重申美印在人权问题上的共同价值观。

此外，联合声明提到美国和印度再次确定，会致力于联合国的全面改革议程，包括通过扩大联合国安理会常任理事国和非常任理事国阵容。拜登重申美国支持印度成为改革后的安理会常任理事国。

莫迪破例回答记者问题 驳斥对印度人权记录批评

莫迪星期四在记者会上罕见地首次接受媒体提问，他出任总理九年来不仅很少在记者会上发表谈话，更从不接受提问。这次莫迪破例，分别回答了一名美国记者和一名印度记者的问题，并驳斥了对印度人权记录的批评。

至少六名美国民主党议员不满莫迪的人权记录，缺席莫迪的演讲会以示抗议。有美国记者问莫迪，他将采取什么措施来改善国内穆斯林和其他少数群体的权利，莫迪回应说，不管是种姓、教义、宗教或性别，在印度“绝对没有歧视的空间”。拜登则对媒体说，他和莫迪坦诚地讨论了民主价值观。