潜水器泰坦号内爆 五名乘员罹难

（波士顿综合电）失联多日的潜水器泰坦号在铁达尼号沉船地点附近发生“灾难性内爆”，美国海岸警卫队说，五名乘员全部丧命。

美东时间星期四（6月22日）下午，美国海岸警卫队少将莫格在记者会上说，加拿大北极地平线号的无人潜水器奥德修斯号（Odysseus）在距离铁达尼船头约1600英尺（约500公尺）、北大西洋海面下3800公尺的海底发现了泰坦号的破碎部件，过后又发现了更多残骸。

莫格在波士顿举行的记者会上说，残骸包括船尾锥体和耐压船体的两个部分，经专家分析“碎片与潜水器压力舱发生灾难性内爆的迹象吻合。”

《华尔街日报》引述匿名的海军高级官员报道，美国海军一个用于探测潜艇的水下声音监测设备检测到相信为内爆的声响。官员说：“美国海军对声学数据进行了分析，发现泰坦潜水器运行区域一带，有与内爆或爆炸相符的异常现象。”

泰坦潜水器爆炸的时间尚难确定，海底搜索行动也未确定何时结束。莫格补充道，搜寻队将继续收集信息，设法确定内爆的原因。

没有迹象显示泰坦号曾与铁达尼号残骸碰撞。此外，搜救人员之前探测到的“水下噪音”与潜水器无关。

未确定会否打捞遇难者遗体

泰坦号残骸散落区域同它与母船极地王子号失联时的位置接近。莫格没有提及是否发现人体遗骸。他说：“我代表美国海岸警卫队和整个统一指挥部，向遇难者家属表示最深切的哀悼。”

目前还不清楚当局接下来会否打捞遇难者遗体。法律专家说，尽管乘客签下免责同意书，但不代表他们的家属无法向运营泰坦号的美国公司海洋之门探险公司（OceanGate Expeditions）追究责任、索取赔偿。

长22英尺（约七公尺）的泰坦号18日在加拿大纽芬兰岸外约600多公里（美国马萨诸塞州科德角以东约1450公里）的海域下潜，原定两小时抵达铁达尼号沉船区、七个小时后升上水面，可是下水一小时45分钟后与母船失去联系。

泰坦号失联 运营公司未第一时间通报

当泰坦号与母船失联时，海洋之门却未在第一时间通报。泰坦号于当地时间上午9时45分通讯中断，但海洋之门直至下午5时40分才通报美国海岸警卫队，而加拿大海岸警卫队甚至是迟至当晚9时13分才接获通知。

来自美国、加拿大、法国和英国的搜索团队和支持人员在过去几天合力搜寻，在数千平方英里的公海寻找泰坦号的踪迹。

泰坦号内的氧气供应预计在22日耗尽，海洋之门在海岸警卫队举行记者会前便已发布声明称，五名乘员中没有幸存者。声明形容遇难者为“真正的探险家”，并向遇难者家属表达深切哀悼。

遇难者为驾驶泰坦号的海洋之门创办人拉什（Stockton Rush）、法国海洋学家纳尔若莱 （Paul-Henri Nargeolet）、英国富翁哈丁（Hamish Harding），以及巴基斯坦出生的商人达伍德 （Shahzada Dawood ）和他的儿子苏尔曼 （Suleman）。

海洋之门每年夏天推出为期一周的铁达尼号残骸观光探险之旅，旅费为每人25万美元（约33万7896新元）。