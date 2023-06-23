业界要求加强监管私人深海探险

（洛杉矶/伦敦综合电）泰坦号事故料将促使外界要求对深海潜水器制定更严格的安全守则，但业内专家认为，由于这些深海探险活动在公海进行，即使有新的安全条例，也难以执行。

海洋技术协会载人潜水器委员会主席科宁指出，目前全球有大约10艘潜水器能够抵达铁达尼号残骸所在的3800米深处，但出事的泰坦号是唯一没有经过第三方检验机构如美国验船局或挪威船级社认证就下海的潜水器。

有媒体针对泰坦号没有接受验证一事，向其运营公司海洋之门探险公司（OceanGate）质询，但未获得回应。

业界：深海潜水器公海运作 没有国家管得到

业内人士说，这起事故将使深海潜水器受到更严格的审视，但难以预测会有哪些变动。深海潜水器在公海运作，而国际水域不受任何国家管辖，也没有管制条例。

电影《铁达尼号》导演卡梅隆说，他支持制定条例强制载人潜水器接受认证，但这条例须在潜水器运作的每个国家都获得实施，方能起到预期的作用。

卡梅隆也是潜水专家，并曾参与设计潜水器。他说，早在听说海洋之门将采用未经验证的技术，即以碳纤维和钛制成的复合材料打造泰坦号时，他和许多业内人士就对其安全性感到怀疑，也有专家致函海洋之门提出安全警告。

海洋之门前海洋营运部主管洛奇里奇2018年曾向公司高层反映，泰坦号有严重安全隐患，但公司置之不理，还解雇了他。

据《每日邮报》报道，有至少五人因为对泰坦号安全没信心，或临时有事，而躲过一劫。61岁的英国潜水员布朗得知潜水器以脚手架杆作为压舱物，以电玩遥控器作为操纵杆后，决定放弃这趟探险之旅。

临时决定放弃的美国华盛顿州前深海打捞专家梅斯特说：“他们使用Radio Shack门市现成的硬件在里面操作。坦率地说，我们说的是一个需要强大设备的环境，这些设备应该具有不同机构为载人潜水器制定的认证和资格。”

泰坦号五名乘客都签署了免责同意书。法律专家说，这不代表他们的家属不可以向泰坦号所属探险公司追究责任和索取赔偿。只要能够证明事故是因重大过失或未完全披露的危险造成，家属或可索赔成功。

一名在去年7月参与这项深海探险之旅的哥伦比亚广播公司记者透露，他签署的免责协议书，仅在第一页就三次提到死亡的可能性。

免责协议书并不是铁律，有先例显示在危险未完全披露或存在重大过失的情况下，免责协议书被法官否决。海事法专家谢弗说：“如果这艘潜水器的设计或建造方面，有一些信息没有告知乘客，或者有信息表明它不适合这次潜水活动，但公司还是坚持运营，那绝对可以让免责条款失效。”

运营商海洋之门或无法承担庞大赔偿金

海洋之门是一家设在华盛顿州的小公司，可能无法承担庞大的赔偿金。不过，如果它购买了责任保险，乘客家属可向保险公司索赔。如果证实是设计、协助建造泰坦号或为泰坦号提供配件的第三方的疏失造成泰坦号内爆，家属也可向他们索赔。

《华盛顿邮报》引述美国前海岸卫队司令艾伦的话指出，泰坦号是原型艇，而海洋之门承办的是超出政府机构规范管理的冒险活动，出事时根本不会有相关机构待命救援。事故发生在公海和极深海底，两者都属于地球上少数不受监管地带。

在找到泰坦号部分残骸断定全部乘客已经丧命后，目前还不清楚下来会否打捞遇难者遗体。搜救人员将集中寻找潜水器所有破碎部件，以便厘清事发原因。

英国皇家海军前潜艇船长兰西指出，潜水器不像飞机有黑箱记录失联前的情况，调查人员将仔细研究泰坦号碳纤维结构的断裂之处，从中拼凑出出事前一刻发生了什么状况。