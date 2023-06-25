卢卡申科斡旋 俄兵变结束普里戈任流亡白罗斯

（莫斯科综合电）俄罗斯兵变出现戏剧性转折，在白罗斯总统卢卡申科斡旋下，俄雇佣兵组织瓦格纳集团创办人普里戈任同意停止挥军莫斯科，流亡白罗斯；作为交换，普里戈任和瓦格纳集团战士获保证人身安全。分析认为，俄总统普京虽迅速化解危机，但这场武装叛变已暴露他的脆弱处境。

达成共识不在俄领土发动血腥屠杀

普里戈任星期五（6月23日）宣布为“正义而行军”，他的部队过后控制俄罗斯南部罗斯托夫的俄军总部，接着北上向莫斯科挺进。白罗斯总统新闻部门说，普京星期六上午向卢卡申科通报国内局势，两人同意采取联合行动，卢卡申科随后和普里戈任举行电话会谈，达成“不允许在俄领土上发动血腥屠杀”的共识。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，根据协议，俄罗斯撤销对普里戈任发动武装叛变的检控，普里戈任将流亡白罗斯。考虑到参与叛乱的瓦格纳战士曾为国作战，俄罗斯不会对他们采取任何行动，未参与叛变的战士也可以和俄国防部签约。

佩斯科夫说，卢卡申科与普里戈任有20年交情，自愿充当调解人。佩斯科夫拒绝透露，除保证普里戈任和瓦格纳战士的安全外，莫斯科是否做了其他让步。

普里戈任星期六晚证实，瓦格纳部队已停止在俄境内行进，并调头返回野战营地。罗斯托夫州、沃罗涅日州和利佩茨克州官员星期天通报，瓦格纳部队已撤离这三州。

俄罗斯星期天开始解除因兵变而采取的紧急措施，在通往莫斯科的道路上设置的路障已被撤走。在罗斯托夫，因兵变而派到当地的3000人车臣部队也开始撤离。

首都莫斯科未立即取消紧急反恐措施，但市内氛围平静，按此前宣布，星期一（26日）定为非工作日。

卢卡申科居中调解作用令普京难堪

专家预计，普里戈任与莫斯科的恩怨不会随着兵变停止而落幕，普京必须采取行动来恢复总统权威。独立政治分析员卡拉切夫告诉法新社：“普京地位被削弱了。他低估了普里戈任，就像之前低估（乌克兰总统）泽连斯基一样。”

华盛顿智库战争研究所说，卢卡申科在解决此事上的直接作用令普京难堪，而且他促成的只是一个短期解决方案。

普里戈任在挑战普京权威后得以全身而退，给人的印象是莫斯科被迫让步。但克里姆林宫称，俄罗斯在避免进一步损失和局势升级的情况下，稳定了局势。

普京会否撤换防长和俄军总参谋长受关注

西方正密切关注此事对俄国内局势与战事的影响。普京会否撤换防长绍伊古和武装部队总参谋长格拉西莫夫，目前还不清楚。普里戈任指两人指挥不当与无能，导致许多俄军战死。

法新社分析说，绍伊古是曾和普京晒日光浴的老友，如今地位岌岌可危。Telegram俄语频道已出现有关绍伊古接班人选的讨论。

普里戈任与瓦格纳集团未来会如何也有待观察。有专家认为，普京不会原谅叛徒，普里戈任日后被暗杀不无可能。

美国国务卿布林肯星期天说，普京在决定入侵乌克兰时，也在俄国内播下混乱的种子。他认为，兵变事件还余波未了，“普京在未来数周和数月还有很多事要交代”。

中国外交部发言人说，此事属于俄罗斯内政，中方支持俄罗斯维护国家稳定。

乌克兰官员评估，普里戈任叛变对乌克兰来说是好事。泽连斯基顾问波多利亚克说：“这将触发俄罗斯内部进程，肯定会加速战争结束。”

泽连斯基也说：“俄罗斯的弱点是显而易见的……俄罗斯的部队和雇佣兵在我们的领土上越久，它日后面对的混乱、苦痛和问题就越多。”他再次呼吁西方为乌克兰提供所需的所有武器。