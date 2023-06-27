【东谈西论】俄罗斯瓦格纳集团兵变闹剧



俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团的首领叶夫根尼·普里戈任，2023年6月23日星期五突然倒戈，宣布要推翻俄罗斯军事领导层。普京隔天发表全国电视讲话，指责这是“叛国”，是在俄罗斯国家和人民的背后捅刀子。

正当俄罗斯兵变的新闻让举世震惊之际，普里戈任和他的部队星期六晚上就撤离他们所占领的俄罗斯南部罗斯托夫市的军事总部，兵变在24小时后匆匆落幕，戛然而止。

这到底是怎么一回事？瓦格纳集团叛变暴露了俄罗斯内部的什么问题？兵变闹剧又会如何影响普京的统治地位？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》驻北京记者于泽远解析瓦格纳集团兵变。

精彩片段

《联合早报》驻北京记者于泽远：大家开玩笑说他做过普京的厨子。其实他也不是做厨子，是给克里姆林宫提供餐饮，当然还提供国宴服务，曾经确实是给普京上过菜。所以中国的网民给他起个外号叫厨子，没想到这个厨子不看菜谱，看兵书了，突然间挥师北上要进军莫斯科。

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