兵变后首度开腔 普京：西方要俄国人自相残杀

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期一（6月26日）在瓦格纳集团结束兵变后首度开腔，谴责叛乱组织者背叛国家，并指乌克兰与西方盟友想要看到俄罗斯人“自相残杀”。他为自己的处理方式辩护，称没有立即下令正规军介入是为了避免大规模流血事件。

普京在星期一晚上的全国电视讲话中说，叛乱组织者在俄罗斯面对巨大外部威胁之际背叛国家、人民，以及被拉入这起犯罪事件的瓦格纳战士，但没有点名提到瓦格纳首脑普里戈任。

普京说，叛乱组织者欺骗瓦格纳战士，把他们推向死亡，强迫他们对自己人开枪，并称这是乌克兰与它的西方支持者想要看到的。“他们希望俄罗斯士兵自相残杀、俄罗斯军人和平民死亡，他们希望俄罗斯最终失败，社会分裂，在血腥内乱中灭亡。”

普京强调，当局从一开始就按照他的指示采取措施，避免大规模流血事件。他说，大多数瓦格纳集团指挥官和战士都是爱国者，只是被人利用。

他表明会“遵守承诺”，如果瓦格纳战士愿意，他们可以加入正规军、回家或移居白罗斯。他感谢白罗斯总统卢卡申科为和平结束兵变事件所做的努力。

普京也感谢俄罗斯人民的支持、团结和爱国精神，称“任何要挟、制造内部叛乱的企图注定会失败”。

普里戈任上星期五（23日）发起“正义行军”行动，瓦格纳部队过后占领罗斯托夫俄军总部，并向莫斯科挺进。经卢卡申科斡旋，普里戈任隔天同意结束兵变，并流亡白罗斯。

普京星期二（27日）向在兵变事件中，协助维持秩序的军人和安全部队讲话时说，他们实际上制止了一场内战。“叛乱参与者看到，军队和人民未与他们同在。强力部门迅速而精准的部署，使国家极其危险的局势发展得到控制，没有平民伤亡。”

他也说，俄罗斯并没为应对兵变而从乌克兰战场调走兵力。

普里戈任星期六撤出罗斯托夫后，便不知所踪。他星期一发布录音称，瓦格纳发动兵变不是为了推翻政府，而是为了自救和抗议军方无能。

航班追踪网站Flightradar24数据显示，一架与普里戈任有关联的私人飞机，星期二从俄罗斯飞抵白罗斯。卢卡申科星期二证实，普里戈任已到白罗斯。他也说，白罗斯防长赫列宁表示，不介意军队中有像瓦格纳这样的单位。卢卡申科已指示赫列宁就此事与普里戈任磋商。

克宫发言人驳斥普京总统权威遭削弱

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，克宫不知道普里戈任身在何处，但与他达成的协议正在落实中，普京一向说话算话。

对于普京总统权威遭到削弱的说法，佩斯科夫驳斥这是“伪专家”和“伪政治家”的观点。他说：“这些事件表明，俄罗斯社会是如何团结一致地支持总统。”

作为协议的一部分，俄罗斯联邦安全局星期二宣布，已撤销检控普里戈任武装叛变。另据俄国防部说，瓦格纳集团的重型军事装备将转移到俄武装部队。

西方正密切留意俄罗斯局势。美国总统拜登星期一说，现在预测这起事件的影响还为时过早，但他已同主要盟友举行视频会议，协调各方反应。“他们认同我的看法，即我们必须确保普京没有借口可以把这件事归咎于西方和北约。”

他强调，瓦格纳兵变是俄罗斯内部斗争，美国和盟友没有参与其中。白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国通过多个外交渠道向俄罗斯传达了这一点。

柯比也说，美国不知道普京和普里戈任的协议详情，也不知道普里戈任身在何处。

他透露，美国即将公布新一轮援助乌克兰的配套。路透社引述消息人士报道，美国可能最快于星期二公布总值高达5亿美元（约6亿7400万新元）的军援方案。