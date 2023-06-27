兵变后首度开腔 普京：西方要俄国人自相残杀

李秈霓

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更新 / 2023年6月28日 6:41 AM
发布 /
发布 / 2023年6月27日 10:41 PM
俄罗斯总统普京星期一在莫斯科与俄罗斯安全部门负责人举行工作会议，他在会上要求各部门分析兵变未遂事件，讨论之后面临的问题。（路透社）
俄罗斯总统普京星期一在莫斯科与俄罗斯安全部门负责人举行工作会议，他在会上要求各部门分析兵变未遂事件，讨论之后面临的问题。（路透社）

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（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京星期一（6月26日）在瓦格纳集团结束兵变后首度开腔，谴责叛乱组织者背叛国家，并指乌克兰与西方盟友想要看到俄罗斯人“自相残杀”。他为自己的处理方式辩护，称没有立即下令正规军介入是为了避免大规模流血事件。

普京在星期一晚上的全国电视讲话中说，叛乱组织者在俄罗斯面对巨大外部威胁之际背叛国家、人民，以及被拉入这起犯罪事件的瓦格纳战士，但没有点名提到瓦格纳首脑普里戈任。

普京说，叛乱组织者欺骗瓦格纳战士，把他们推向死亡，强迫他们对自己人开枪，并称这是乌克兰与它的西方支持者想要看到的。“他们希望俄罗斯士兵自相残杀、俄罗斯军人和平民死亡，他们希望俄罗斯最终失败，社会分裂，在血腥内乱中灭亡。”

普京强调，当局从一开始就按照他的指示采取措施，避免大规模流血事件。他说，大多数瓦格纳集团指挥官和战士都是爱国者，只是被人利用。

他表明会“遵守承诺”，如果瓦格纳战士愿意，他们可以加入正规军、回家或移居白罗斯。他感谢白罗斯总统卢卡申科为和平结束兵变事件所做的努力。

普京也感谢俄罗斯人民的支持、团结和爱国精神，称“任何要挟、制造内部叛乱的企图注定会失败”。

普里戈任上星期五（23日）发起“正义行军”行动，瓦格纳部队过后占领罗斯托夫俄军总部，并向莫斯科挺进。经卢卡申科斡旋，普里戈任隔天同意结束兵变，并流亡白罗斯。

普京星期二（27日）向在兵变事件中，协助维持秩序的军人和安全部队讲话时说，他们实际上制止了一场内战。“叛乱参与者看到，军队和人民未与他们同在。强力部门迅速而精准的部署，使国家极其危险的局势发展得到控制，没有平民伤亡。”

他也说，俄罗斯并没为应对兵变而从乌克兰战场调走兵力。

普里戈任星期六撤出罗斯托夫后，便不知所踪。他星期一发布录音称，瓦格纳发动兵变不是为了推翻政府，而是为了自救和抗议军方无能。

航班追踪网站Flightradar24数据显示，一架与普里戈任有关联的私人飞机，星期二从俄罗斯飞抵白罗斯。卢卡申科星期二证实，普里戈任已到白罗斯。他也说，白罗斯防长赫列宁表示，不介意军队中有像瓦格纳这样的单位。卢卡申科已指示赫列宁就此事与普里戈任磋商。

克宫发言人驳斥普京总统权威遭削弱

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，克宫不知道普里戈任身在何处，但与他达成的协议正在落实中，普京一向说话算话。

对于普京总统权威遭到削弱的说法，佩斯科夫驳斥这是“伪专家”和“伪政治家”的观点。他说：“这些事件表明，俄罗斯社会是如何团结一致地支持总统。”

作为协议的一部分，俄罗斯联邦安全局星期二宣布，已撤销检控普里戈任武装叛变。另据俄国防部说，瓦格纳集团的重型军事装备将转移到俄武装部队。

西方正密切留意俄罗斯局势。美国总统拜登星期一说，现在预测这起事件的影响还为时过早，但他已同主要盟友举行视频会议，协调各方反应。“他们认同我的看法，即我们必须确保普京没有借口可以把这件事归咎于西方和北约。”

他强调，瓦格纳兵变是俄罗斯内部斗争，美国和盟友没有参与其中。白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国通过多个外交渠道向俄罗斯传达了这一点。

柯比也说，美国不知道普京和普里戈任的协议详情，也不知道普里戈任身在何处。

他透露，美国即将公布新一轮援助乌克兰的配套。路透社引述消息人士报道，美国可能最快于星期二公布总值高达5亿美元（约6亿7400万新元）的军援方案。

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