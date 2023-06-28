美国情报：俄军副司令事前知道兵变计划

（纽约综合电）美国情报显示，俄罗斯负责乌克兰军事行动的副司令苏罗维金，预先知道雇佣兵组织瓦格纳首领普里戈任要发动兵变，但暂时不清楚他是否协助策划了这起行动。

《纽约时报》星期二（6月27日）引述了解相关情报的多名美国官员说，他们正在“试图了解苏罗维金（Sergei Surovikin）是否帮助策划了普里戈任上周末的行动”。

苏罗维金在俄罗斯媒体中有“末日将军”称号。他去年10月受委为乌克兰军事行动的总负责人，但今年1月，俄国防部长绍伊古任命总参谋长格拉西莫夫负责监督这场战役，苏罗维金担任他的副手。

普里戈任发动兵变前，曾多次指责绍伊古和格拉西莫夫造成乌克兰军事行动失败，以及没有为瓦格纳战士提供足够的支持。

美国官员说，有迹象表明，其他俄罗斯将领可能也支持普里戈任以武力改变国防部领导层的企图。现任和前任美国官员说，除非普里戈任相信其他掌权者会为他提供帮助，否则他不会发动兵变。

如果苏罗维金参与了兵变，那将是自普京发动乌克兰战争以来，俄军事领导层内讧的最新迹象，并可能标志着普里戈任以及绍伊古和格拉西莫夫的支持者之间存在更广泛的分歧。

美官员：普京须决定苏罗维金是否帮助普里戈任

美国官员说，普京现在必须决定，他是否认为苏罗维金帮助了普里戈任，以及他应该如何回应。

如果有证据显示苏罗维金更直接地帮助了普里戈任，普京将别无选择，只能将苏罗维金免职；倘若普京认为苏罗维金只是对普里戈任的计划有所了解却没有为他提供帮助，普京就可能会决定留下苏罗维金。

分析员说，目前普京似乎打算将兵变完全归咎于普里戈任。

美国高官则认为，普里戈任发动兵变后还能活着，可能就是因为他和苏罗维金结盟了。

普里戈任上星期五（23日）宣布兵变后，苏罗维金就在一段视频中敦促瓦格纳战士停止叛乱，回返营地。但一位美国前官员称，苏罗维金的肢体语言表明，他对谴责一位前盟友感到不舒服，因为这位前盟友与他对俄军事领导层的看法相同。

有迹象显示俄军高层忠诚度存分歧

还有其他迹象显示俄军高层的忠诚度存在分歧。另一位俄将领阿列克谢耶夫（Vladimir Alekseyev）也发表视频谴责兵变，但数小时后，他又出现在另一段视频中，与普里戈任在俄南部城市罗斯托夫聊天。

瓦格纳就是在罗斯托夫占领了军事设施，过后从那里出发，展开了所谓的“正义游行”，向莫斯科挺进。只是后来在白罗斯调解下，普里戈任在距离莫斯科200公里的地方中止了行军，并于星期二流亡白罗斯。