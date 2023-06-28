日本拟扩大印太外交力量抗衡中国

为抗衡中国日增的外交影响力，日本拟在印太地区扩大外交人员。日媒透露，当局的目标是要在2030年以前将外交人员总人数增加至少8000人。

日本的新外交人力政策也凸显，日本将展开拉拢工作，让印太战略得以扩展。

另外，日本外交部门也打算设立“对外军事支援”部门来加强与友邦国的军事关系。

《日经新闻》报道，日本是联合国第三大捐助国，排在美国和中国之后，但与主要国家相比，日本在国际机关领域的人力资源明显不足。美国目前是3万人，俄罗斯是1万2000人，中国是9000人。

今年4月份，自民党内为增加外交使团设定新目标，要在2030年扩大到至少8000人。报道称，其最大考量是要抗衡正在印太地区扩大影响力的中国。

根据日本的方案，东南亚和太平洋岛国都是极具重要战略地区，是日本扩大外交人员的主要地区。报道称，其目的是要在这些战略地带宣传与日美和欧洲相同的战略观，从而增加友邦数量。

日本首相岸田文雄很早就提出“展开积极主动外交优先政策”。报道称，俄乌战事和中国的胁迫经济行为导致世界分裂，促使日本当局决定从安全角度来大幅增加外交人力。当局新计划标明，将扩大培养能掌握网络领域的外交人才应对信息战。

日本准备将维安事务融入外交框架

按照日本外交部的统计，日本公司在海外设点有7万8000个，在近10年增加了1万6000个。虽说居住在海外的日本人减少，但目前也有130万人。扩大外交据点，也有利于维护其企业和侨民的安全。

另外，日本也准备将维安事务融入其外交框架，将在外交部设立一个军援联络站。

据报道，这个具军事色彩的部门，要以“OSA”（Official Security Assisitance）命名，是原有的对外经济援助（ODA）的军事版。其作用是扮演日本对外提供维安设备的联络站，主要是向响应日美印太战略的友邦国协调援助内容。

报道预计，一旦赞同印太战略国增加，日本当局将对这个部门进行扩充。

当局计划在夏天以后大幅增加作为海外基地的海外外交使团的数量，要从扩大培训体系和远程工作等方式，强化其外交团队的能量。