美国盼与印度在南中国海加强合作

（华盛顿路透电）美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达说，美国期待与印度在南中国海建立更强大的伙伴关系。

康达星期三（6月28日）在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话时说，美国在南中国海看到中国“胁迫”有“明显而上升的趋势”。被问及印度会否在该区域发挥更大作用并与美国进行更多合作时，康达对此表示肯定，并表明美国会与“四方安全对话”（QUAD）国家，即印度、日本和澳大利亚展开更多合作。

康达指出，美国在该地区的重点，是建设对世界和平稳定有着共同愿景的盟友、伙伴和朋友的能力，“我们将欢迎与任何拥护这一愿景的国家合作，这当然包括印度”。

在康达发表这次讲话前，印度总理莫迪上周刚刚赴美进行首次国事访问。其间，美印两国表明彼此是“世界上最亲密的伙伴之一”，并强调在应对南中国海等海上规则秩序挑战时，要遵守国际法。

南中国海争议水域局势高度紧张，而该地区同时也是世界上最重要的贸易路线之一，每年有超过3万亿美元（约4.06万亿新元）的船舶贸易从这里通过。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，北京对南中国海的立场有坚实的历史和法律基础，而美国不是争端的一方，不应在该地区开展军事行动。

印度并非南中国海的声索国，但近年来加强了与该地区的安全联系。印度海军星期三宣布将向越南赠送一艘现役导弹护卫舰。这是印度首次向其他国家赠送军舰。