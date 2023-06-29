美国官员：中国间谍气球利用美国技术收集信息

（华盛顿综合电）美国的初步调查结果显示，今年初飞越美国上空的中国间谍气球，利用美国技术来协助收集信息。

《华尔街日报》星期三（6月28日）引述不具名的美国官员的话报道说，美国的国防和情报机构的分析发现，中国气球上有美国商用装备，还有更专业的中国传感器和其他设备，用于收集照片、视频和其他信息，并传输给中国。这证实中国气球的用途是进行间谍活动，并非如中国所声称的是用于天气监测。

不过，调查初步结论指出，虽然中国气球在飞越美国各州和加拿大部分领空的八天内收集了照片、视频和其他信息，但它似乎没有把任何数据传回中国。

这与美国全国广播公司（NBC）之前的报道相矛盾，它的报道称中国能够实时传输所收集的信息。它当时引述三名现任和前任美国高官说，收集的情报主要来自电子信号而不是图像。

《华尔街日报》报道，美国调查人员调查气球上部分设备的采购订单，以及追溯采购商与中国政府的关系。

针对有关报道，白宫和联邦调查局没有置评。今年2月美国在南卡罗来纳州岸外击落飞越敏感军事地点的中国气球，引发中美外交危机。

耶伦盼访华重建联系 北京：各层级沟通保持着交流

另一方面，微软全国广播公司（MSNBC）星期三报道，美国财长耶伦受访时坦承，中美之间存在分歧，她希望前往中国重新与北京建立联系。

耶伦说：“中国有一批新的领导人，我们须要相互了解、讨论双方的分歧，才不会产生误会，或误解彼此的意图。”

对此，中国外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上回答记者提问时，没有透露有关耶伦访华的计划，只说：“中美双方就各层级的对话和沟通保持着交流。”

耶伦在访谈中提到，经济竞争将使两国受益。她说：“良性竞争对美国企业和工人，以及对中国企业和工人都有好处，这是办得到的，也是彼此需要的。”

耶伦重申美国会继续采取行动保护国家安全利益，即使这么做须付出一些经济代价。

彭博社本星期早些时候报道，耶伦计划7月初访问中国，与中国新任的财政部对等官员举行首次高层经济会谈。

布林肯：中美关系是长期竞争 没有明确终点线

日前结束访华行程的美国国务卿布林肯，星期三在外交关系委员会于纽约举办的活动上说，美国必须设法在激烈竞争中与中国“和平共处”。

布林肯说：“中国不会消失。我们也不会消失。我们必须找到一种共存与和平共处的方法。”

布林肯指出，中美的关系是“长期竞争”，没有“明确的终点线”。他认为，华盛顿在经济上并没有与北京“脱钩”，两国去年的双边贸易创下历史新高。

布林肯说：“去年我们与中国的贸易达到有史以来的最高水平。去年我们流向中国的外国直接投资，比2014年以来的任何一年都多。”

他也说，美国对中国实体的出口管制和制裁，只影响到在中国经营的极少数公司。