美荷限制对华出口晶片制造设备 防中国增强军力

（阿姆斯特丹综合电）美国和荷兰今年夏天将连环出击，进一步限制对中国晶片厂商出口晶片制造设备，以防中国利用两国技术增强中国人民解放军军力。

荷兰政府星期五（6月30日）宣布，对部分先进半导体制造设备实施新的出口管制措施。荷兰贸易部长施莱纳马赫发表声明说，这些设备可能用于生产军事器材，“为了维护国家安全，我们决定采取这项措施。”

新措施定9月1日生效，先进晶片制造设备的公司必须获得许可证，才能把有关设备卖到海外。新宣布附带一份技术文件，详细说明哪些设备需要许可证。

施莱纳马赫说，只有极少数公司与设备款型受新条例影响，他估计一年的出口许可证申请只有约20个，对受影响公司的冲击也很有限。

荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）同天说，预计它的第二先进等级的深紫外线光刻设备（DUV）也需要出口许可证。这些设备用于制造电脑晶片。

在这之前，荷兰已限制阿斯麦对华出口最先进的极紫外光刻机（EUV）。

路透社报道，美国预计也会在7月底公布新条例，要求美企向六家华企出口晶片制造设备时必须申请许可证，包括中国最大晶片制造商中芯国际（SMIC）运营的一家晶圆厂。

针对这些报道，荷兰政府和阿斯麦，以及美国商务部都拒绝置评。

中国外交部：反对美国滥用出口管制 搞对华科技封锁

中国外交部发言人毛宁星期五在例行记者会上说，中方一贯反对美国泛化国家安全概念，滥用出口管制，以各种借口拉拢胁迫其他国家搞对华科技封锁。

她说：“以行政手段干预企业间正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，冲击全球产业链供应链稳定，不符合任何一方的利益。”

美国去年10月出台措施，以维护国家安全为理由，限制美企对华出口晶片制造设备，也禁止美国公民为中国晶片厂商工作。在推出限制措施后，美国也游说其他晶片设施生产国也采取类似限制。

美日荷是制造先进半导体所需的机械和专业知识的主要来源。美国的泛林集团（Lam Research Corp.）、应用材料公司（Applied Materials）及科磊股份有限公司（KLA Corp.）是全球的主要晶片设备生产商。

日本大型光学仪器制造商尼康（Nikon Corp）和半导体制造设备巨头东京电子（Tokyo Electron Ltd）也是关键供应商。日本已通过23种半导体制造设备出口限制条规，这些规则将在7月23日生效。

欧盟领导人开会 将承诺减少对中国依赖

另一方面，在布鲁塞尔开会的欧盟领导人将承诺减少对中国的依赖，并讨论如何在“去风险化”和在气候变化等领域合作之间取得平衡。

布鲁塞尔首脑峰会星期四起一连举行两天。拉脱维亚总理卡林斯同天对记者说，欧盟须要降低风险，“从地缘政治角度来看，中俄的关系日益密切，对我们所有人来说都是一个潜在问题。”

根据峰会草案，欧盟领导人将呼吁中国敦促俄罗斯停止在乌克兰的战争，并对台湾海峡日益紧张的局势表示担忧。欧盟强调，与中国维持稳定关系以应对全球挑战，符合双方共同利益。

草案指出，欧盟要减少包括供应链的依赖和脆弱性，并将在必要时降低风险和实现多元化。但欧盟无意与中国脱钩。