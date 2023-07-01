美国情报机构：中国反间谍法给外企带来风险

（华盛顿综合电）中国新修订的《反间谍法》星期六（7月1日）起生效，美国情报机构警告，在华经商的外国企业可能因此面临风险。

中国颁布的新版《反间谍法》大大扩展内容，不仅扩大间谍活动的定义，也禁止传输任何与国家安全相关的信息。

美国国家反情报与安全中心星期五（6月30日）发公告说，这项旨在保护中国国家安全机密的法律，为北京“获取和控制美国公司在中国持有的数据，提供更广泛的法律依据”。

公告指出，新版《反间谍法》对国家安全机密的定义含糊不清，但相信北京采取广阔的观点，可能把企业用于日常业务的信息也涵盖在内。如果美国公司和个人被中国当局指控涉及间谍活动或协助他国对中国实施制裁，这些美国公司和个人可能“因传统商业活动而面临处罚”。

公告也说，有了新版《反间谍法》，美国公司在当地雇用的中国公民可被迫协助中国从事情报工作。

《反间谍法》界限模糊 引起国内外企业不安

反情报与安全中心指出，这项法律模糊不清，意味着“任何文件、数据、材料或项目”都可能被视为与中国国家安全有关，除了外国企业之外，新闻记者、学者和研究人员也可能因此面对风险。

就在新版《反间谍法》出台之际，中国近期对在华运营的外国咨询公司施加更大压力。今年3月，中国警方关闭美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）的北京办事处，逮捕五名本土员工；一个月后，美国咨询巨头贝恩公司（Bain & Company）说，公司在上海的办事处员工被警方盘问。

法新社说，中国新版《反间谍法》使国内外企业很不安。一家大型国际审计公司的一名职员今年5月受访时说：“各公司正忙着制定保护员工的规程，但这项法律的定义非常模糊……没有人知道他们是否越线，也不知道红线在哪里。”

勃恩斯：北京出于政治动机针对美企 华府将反击

美国驻北京大使勃恩斯称，北京针对美国企业是出于政治动机，而华府将反击。

中国驻华盛顿大使馆强调，北京有权通过国内立法，维护国家安全。使馆发言人刘鹏宇说：“中国将继续推动高水平对外开放，为包括美国在内的各国企业提供更加法治化、国际化的营商环境。”

美国官员告诉路透社，自中国4月颁布新版《反间谍法》以来，有许多企业和团体向当局询问赴华旅行的风险。美国国务院星期五也更新赴华旅行忠告，将“可能遭到非法拘留”列入其中，并促请美国公民出行前三思。