巴黎骚乱延烧 政府严防仍无法阻止掠夺破坏

（巴黎综合电）法国警方枪击北非裔少年引发的示威活动持续延烧，法国政府星期六（7月1日）在各大城市部署多达4万5000名警员和装甲车，防止局势进一步升级。前一天有1300多人被捕，是星期二（6月27日）骚乱发生以来最多人被捕的一天。

由于局面仍然紧张，法国总统马克龙取消原定星期天开始、对德国的三天国事访问，并向德国总统施泰因迈尔解释，自己接下来几天要坐镇巴黎处理这次的危机。

马克龙星期五提前结束布鲁塞尔欧盟首脑峰会赶回国，并召开内阁紧急会议。这次骚乱被视为是自2018年抗议燃油价格上涨的“黄背心”示威活动以来，马克龙的另一次执政危机。

法国内政部星期六说，警方星期五（6月30日）晚上在全国各地逮捕了1311人。不过，政府也指出，与前几天相比，暴力的程度有所“减轻”。

星期五至星期六早上有1350辆汽车和234座建筑物被烧毁，公共场所也发生了2560起火灾。另有79名警察和宪兵受伤。

17岁阿尔及利亚裔少年内尔（Nael M.）的葬礼星期六在他居住的巴黎西郊楠泰尔（Nanterre）举行。据路透社和法新社报道，举行葬礼的墓地聚集了一大群人，另有数百人排队进入当地回教堂出席葬礼仪式。

阿拉伯裔妇女萨尔萨比尔告诉媒体，她来参加葬礼，是为了表达对内尔家人的支持。“我认为大家团结在一起很重要。”

数十辆警车停在距骚乱中心楠泰尔老桥区入口不远的地方，有九人因携带燃烧瓶和汽油罐被捕。

法国其他城市也发生骚乱事件

在马赛市，暴民与镇暴警察发生冲突，气氛紧张。（法新社）

虽然部署了大批警力，但执法单位仍无法阻止掠夺事件发生。中部城市马赛星期五有暴民掠夺一家枪店，抢走猎枪。警方说，没有弹药被抢，一名男子携带可能是从商店里抢走的步枪，之后被捕。目前，警察已到这家枪店驻守以策安全。

马赛市长帕扬星期五晚在推特发文呼吁中央政府立即增派军队支援，指当地的抢劫和暴力事件令人无法接受。

在第三大城市里昂，警方则部署了装甲运兵车和一架直升机来平息骚乱。

法新社记者描述，巴黎局面混乱，西北郊区的科隆布市（Colombes）空中弥漫着强烈的烧焦味，消防员正在扑灭一辆着火的汽车。

在日内瓦，联合国人权办公室强调和平集会的重要性，并敦促法国当局确保警察使用武力时不要带有歧视。

骚乱冲击法国旅游业 生意大受影响

这次骚乱冲击法国旅游业，酒店和餐饮业雇主协会主席马里思（Thierry Marx）说，在受破坏和冲突影响的地区，不少餐饮业者接到预订取消的通知，生意大受影响。

一些酒店和餐馆甚至被暴民攻击和破坏，法国零售联合会已要求警方加强商店保安。

英国和其他欧洲国家已发出警告，呼吁公民远离受骚乱影响的地区。

内尔星期二在巴黎郊区被警察近距离枪击身亡，引发此次骚乱，并迅速波及巴黎、马赛、里昂等多个城市，示威者打砸抢烧，与警方发生冲突。早前法国政府宣布提早结束公交服务及禁止售卖烟花爆竹，防局势恶化。