美中情局长：战争“腐蚀”普京政权 为美招募间谍创造机会

（华盛顿综合电）美国中央情报局局长伯恩斯认为，俄罗斯在乌克兰发动的战争对俄总统普京产生了“腐蚀性”影响，并且为中央情报局招募俄罗斯间谍创造了机会。

伯恩斯周六（7月1日）在英国迪奇利基金会（Ditchley Foundation）发表讲话时称，普京入侵乌克兰“对当今国际秩序构成最直接、最尖锐的地缘政治挑战”。

伯恩斯是在雇佣兵组织瓦格纳集团创始人普里戈任发动兵变一个星期后发表演说。普里戈任在兵变前称乌克兰战争是“一群混蛋为了自抬身价”而发动的。

过去几个月，普里戈任一再使用各种脏话，公开侮辱俄罗斯军事领导层，令俄罗斯高层官员感到震惊，但普京并未在公开场合作出回应。

伯恩斯说：“这些言论和行动的影响将持续一段时间，清楚地提醒人们，普京的战争对他自己的社会和政权产生的腐蚀作用。”

普里戈任兵变最终以瓦格纳和克里姆林宫达成协议收场，一天内就落幕。俄外交部长拉夫罗夫周五（6月30日）说，俄罗斯在兵变失败后将变得更加强大，西方不必担心这个世界第一核大国的稳定。

然而分析认为，瓦格纳兵变事件削弱了普京的力量。伯恩斯也称，俄罗斯入侵乌克兰已摆明是“战略失败”，俄罗斯暴露了军事弱点，俄经济未来几年也将受到战争拖累，而相反的北约联手抗俄则变得更大更强。

伯恩斯说，俄罗斯人对乌克兰战争的不满情绪“继续侵蚀俄罗斯领导层”。“这种不满为我们中央情报局创造了千载难逢的机会……我们不会错过这个机会”。

中情局用社媒吁俄罗斯多领域人士提供情报

伯恩斯所指的机会就是招募俄罗斯人成为美国间谍。他特别提到，美国中情局近日在社交媒体Telegram发文，呼吁俄罗斯军官、情报专家、外交官、科学家或掌握有关俄经济和领导层信息的人士提供情报，文中还附上短视频指导俄罗斯人如何通过暗网与中情局联系。伯恩斯称，此文一出，首周点击量达到250万次。

伯恩斯曾于2005年至2008年担任美国驻俄罗斯大使，2021年出任中情局局长。他称瓦格纳兵变为“针对俄罗斯政府的武装挑战”，但强调兵变是“俄罗斯的内部事务，美国过去不曾参与，将来也不会” 。

与中国脱钩是愚蠢的 美国应该分散供应链

伯恩斯在演说中也谈到中国。他称中国是“唯一有意图重塑国际秩序，且在经济、外交、军事和科技方面越来越有实力这么做的国家”。

他指出，美国与中国经济相互依存，与中国脱钩是愚蠢的，美国应该做的是分散供应链。他说：“在当今世界，没有国家愿意被掌握关键矿物和技术的垄断集团摆布……解决办法不是与中国这样的经济体脱钩，那将是愚蠢的，而是要通过保障具有韧性的供应链、维护我们的技术优势，以及投资于提升工业产能，来明智地实现去风险和多元化。”