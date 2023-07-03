韩民主劳总周一起罢工两周 要总统尹锡悦下台

为了抗议韩国尹锡悦政府的劳工政策及反对日本将核污水排入大海，韩国工会组织从星期一（7月3日）起展开为期两周的大罢工。对此，韩国政府紧急召开应对会议，并称将严厉应对非法集会。

韩国全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）总委员长梁庆洙星期一上午在首尔龙山总统府前的记者会上说，民主劳总将从3日到15日发动罢工，要求尹锡悦政府停止镇压工会和修改工会法，阻止日本政府将福岛核污水排放入海、提高最低工资与扩充公共医疗等。

他说，此次罢工将有40万人参加，以及会有超过20万名劳动者涌上街头抗议。

梁庆洙早前在上星期三（6月28日）的记者会上说，以往的罢工一般旨在通过缩减资方利益来扩大劳动者利益，此次罢工则重在敦促尹锡悦顺应民意下台，重击该政权存在的问题。

民主劳总方面说，虽然本次大罢工为期两周，但是大部分产业工会将只参与一到两天，因此不影响制造业工厂生产，不会给普通民众造成大不便。在这当中，快递工会将罢工三天，预计快递物流可能会略有延误。

示威者吁政府让特殊工人受最低时薪规定保护

约2500名送货、快递、驾驶等特殊群体雇佣工人星期一下午在首尔市中心最先展开了大规模示威。示威者指出，在扣掉保险等经费之后，特殊雇佣劳动者平均时薪只有6340韩元（6.54新元），远不及当前最低工资9620韩元（9.93新元），政府应该也让特殊群体工人受最低时薪规定的保护。

韩国产业通商资源部长李昌洋星期一下午与六个经济团体代表举行紧急会议时强调，要带动下半年的出口反弹，劳资合作最紧迫和最重要，但最近劳动界的动向却与韩国国民和企业迫切的危机意识背道而驰。他说，若不遵守法律程序参与罢工，这是明显的非法罢工行动；企业界也有必要坚决拒绝工会方面的不正当要求、违反劳资法治主义的行为。

民众对罢工反应不一

韩国工会组织罢工已是家常便饭，民众对罢工的看法各不相同。

住在京畿道的金先生（40岁）说：“一方面可理解参与罢工的劳动者，但每一次罢工，交通严重阻塞，道路要被封锁。上街抗议能否不要给上班族带来不便？”

另一名朴先生（50多岁）说：“不懂为何要尹锡悦下台？日本排污水入海和劳工组织有什么关系？罢工看起来有政治意图。”

每年的这个时候，韩国劳资双方就要为下一年的最低工资问题展开激烈斗争。目前最低工资为9620韩元（9.93新元），资方要求冻结最低时薪，但劳动界要求上调至1万2210韩元（12.6新元），预计今年的协商也会遇到困难。

民调机构Realmeter的最新民调显示，尹锡悦支持率为42.0%，连续三周上升。分析指出，日本政府重新将韩国列入“白名单”，让对韩出口享有手续简化待遇，这可能是带动支持率上升的主要因素。尹锡悦首次内阁改组以及他的“反国家势力”言论等也起了助推作用。